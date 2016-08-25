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25 августа 2016, 19:34
Московская область экология
Антон Быков

Амнистия дремучая

Домик в лесу
Домик в лесу
Фото: Ilya Boyandin

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным снова поднял тему так называемой «лесной амнистии», которая, как считают в правительстве, позволит разрешить споры о границах земель между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку. Для решения проблемы наложения земель юридических и физических лиц на земли лесного фонда Минэкономразвития разработала поправки в Земельный кодекс. Они содержатся в законопроекте, который должен быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Воробьев предлагает в «пограничных» спорах отдавать приоритет сведениям Госкадастра и документам на владение земельными участками. Экологи предупреждают, что «лесная амнистия» может стать главной угрозой лесам Подмосковья, поскольку упрощенное изъятие участков из земель лесного фонда может спровоцировать масштабную вырубку деревьев под разные цели, в том числе для строительства коммерческих объектов.

 
Встреча Владимира Путина с Андреем Воробьевым. Фото: kremlin.ru

Законопроект о «лесной амнистии» позволит ускорить развитие городов, и это одна из главных причин, по которым документ должен быть принят, заявил Андрей Воробьев на встрече с президентом. Он объяснил, что зачастую складывается ситуация, когда юридические и физические лица имеют свидетельства на собственность, но в итоге «их земли налагаются на земли лесного фонда в виду ошибок при кадастрировании».

«Необходимо принять решения для того, чтобы каждый человек не шел в суд, а, соответственно, имел возможность пользоваться своей землей, распоряжаться, ну а власти — формировать генеральный план, потому что координаты здесь нарушены», — сказал Воробьев.

Для Воробьева «лесная амнистия» важна еще и потому, что ранее президент поддержал инициативу по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. Теперь власти Подмосковья планируют ежегодно вводить дополнительные 70 тысяч га земли, но для успешного проведения этого плана «работающие» территории должны быть освобождены от федеральной опеки. «По сути, через три-четыре года каждый клочок земли Подмосковья будет работать. Для нас это, конечно, очень важно, потому что особенно удаленные территории оживают, появляются рабочие места, и это наш приоритет», — добавил губернатор.  

Чаще всего споры возникают на размытых, четко не определенных границах пересечений участков леса под застройку, принадлежащих частным или юридическим лицам, и лесных участков, находящихся в федеральной собственности. Подавляющее большинство таких участков — это лесничества, внутри которых располагаются дороги, города, деревни и дачные товарищества. Авторы законопроекта подсчитали, что на территории Московской области таких пересечений около 200 тысяч. По их мнению, поправки в Земельный кодекс положат конец спорам между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку. Амнистия будет заключаться в том, что  физическое или юридическое лицо, оформившее право на участок из лесного фонда до вступления в силу Лесного кодекса в январе 2007 года, сможет закрепить в кадастре перевод земли в другую категорию.

 
Дачный участок в Подмосковье. Фото: Stas / Flickr.com

«Ситуация такова, что у людей есть свидетельства о собственности с записью в Государственном кадастре недвижимости, но по документам Гослесфонда это лесные территории, то есть де-юре федеральная собственность. Таким образом, люди рискуют потерять свое имущество, и уже стали возникать случаи судебных разбирательств, в которых добросовестные собственники вынуждены отстаивать свое право в судах», — говорил Воробьев, выступая на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в мае 2016 года.

Экологи в приватизации лесных участков не видят ничего хорошего. Руководитель лесной программы WWF Николай Шматков в разговоре с РБК предупредил, что население крупных городов может лишиться очень больших площадей лесов, которые отдадут под застройку.  Руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко также уверен, что «лесная амнистия» приведет к выводу из федеральной собственности и из свободного общего пользования значительную часть лесов Подмосковья. Оба сходятся в предположении, что законопроект коснется главным образом наиболее густонаселенных районов, где спрос на землю всегда оставался самым высоким, в результате чего центральные районы столичного региона лишатся «зеленого щита», который позволяет сохранять благоприятную окружающую среду.

Ярошенко отмечает, что губернатор, продвигая «лесную амнистию», смешивает две проблемы: ошибки кадастрового учета и легализацию захватов земель лесного фонда под застройку или под вовлечение их в коммерческий оборот. Первую проблему, считает эколог, можно исправить существующей правовой базой, которая до сих пор был неэффективна «из-за нерадивости конкретных чиновников и чрезмерной сложности бюрократических процедур». Вторую проблему, по его мнению, необходимо зарубить на корню, поскольку легализация захватов приведет к массовой застройке лесов, отчужденных из федеральной собственности.

«Очевидно, что у чиновников, "выкраивающих" земельные участки из земель лесного фонда за счет некачественного учета этих земель, у арендаторов, использующих рекреационную аренду как механизм для застройки лесов и последующего вывода их из государственной собственности, и у самовольных захватчиков появятся гораздо более серьезные стимулы к «распилу» лесных земель, поскольку появится обоснованная надежда все растащенное и захваченное легализовать», — заключил Ярошенко. 

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