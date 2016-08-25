ProScience Театр с Алексеем Бобровским. 26 сентября

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Нашу повседневную жизнь сейчас уже сложно представить без жидких кристаллов. Они в дисплеях компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, самых различных устройств, назначение которых – удобно отображать, передавать и преобразовывать информацию.

В лекции будет рассказано о современном состоянии науки о жидких кристаллах, об относительно новом классе материалов – ЖК-полимерах. Особое внимание будет уделено перспективам изучения и использования этих удивительных «умных» веществ в технологиях будущего: в качестве сенсоров, уникальных материалов для оптики и даже для создания фотоуправляемых искусственных мышц.

Бобровский Алексей Юрьевич —доктор химических наук, профессор РАН, лауреат Премии Президента РФ для молодых учёных за 2009 г., главный научный сотрудник Химического факультета МГУ.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.

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Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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