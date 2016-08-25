Член Общественной палаты России, вице-президент Молодежного союза юристов России Артем Кирьянов предложил создать отдельный специальный корпус профессиональных наблюдателей за выборами. Об этом, как пишут «Известия», он заявил на втором открытом форуме «Выборы-2016» в Генеральной прокуратуре.

По мнению Кирьянова, сейчас в обществе есть запрос на наблюдателей на выборах, но они чаще всего некомпетентны. «Я вижу профессионального наблюдателя: это человек, закончивший вуз, желательно по специальности "юриспруденция" или "политология", прошедший специальные курсы по обучению наблюдению, прошедший тренинги, возможно, каким-то образом подтвердивший свою квалификацию для вступления в корпусы наблюдателя», - заявил он.

Артем Кирьянов. Фото: ОПРФ

По словам Кирьянова, «корпус стражей демократии» должен будет получать финансирование из «белого» избирательного фонда. Кроме того, с помощью государственных тендеров необходимо решить вопрос о том, кто именно будет обучать наблюдателей.

Предложение «молодого юриста» Артема Кирьянова (в последний раз это имя упоминалось, когда он попросил налоговиков проверить «Новую газету» после публикации ею материалов на основе «Панамского архива»), если оно будет реализовано, поставит всю систему наблюдения на выборах с ног на голову.

Сейчас работа и наблюдателей, и членов участковых комиссий является скорее волонтерской. Оплачивается она по-минимуму, идут туда люди, главным образом, или по распоряжению начальства, или из идеологических соображений. Учитывая, что у оппозиционных партий нет ресурсов на полноценную оплату десятков тысяч наблюдателей (а в стране около ста тысяч участков), такое предложение может плохо сказаться на доверии к выборам.

Впрочем, некоторые государственные органы уже занимаются контролем за выборами. На том же форуме «Выборы 2016» представители Генпрокуратуры рассказали, что ведомство «накопило немалый опыт» надзора за исполнением избирательного законодательства, в том числе в рамках думской кампании 2011 года. В 2015 году, отметил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, в ходе различных выборов было выявлено около 6 тысяч нарушений избирательного законодательства, по требованиям прокуроров 920 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 250 — к административной. Сейчас в Генпрокуратуру и прокуратуры субъектов поступило около 170 обращений о нарушениях.

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Между тем в регионах у оппозиционных партий продолжаются проблемы. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция в среду задержала членов федерального политсовета партии «Парнас» Андрея Пивоварова и Владимира Кара-мурзу младшего, а также местного муниципального депутата Даниила Кена и музыканта Михаила Новицкого. По словам Пивоварова, который выдвигается в Думу по 214-му одномандатному округу на северо-востоке города, задержание произошло во время встречи с избирателями. При этом штаб заранее уведомил администрацию о проведении встречи и получил согласие «в устной форме».

Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Михаил Новицкий и Даниил Кен в 66 отделении полиции. Петербург, 24 августа 2016. Фото: ПАРНАС Петербург ‏@spb_parnas

И это при том, что и без такого давления непарламентские партии почти не имеют шансов на проведение в Думу своего списка, да и для попадания туда одномандатников нужно очень постараться. Об этом, во всяком случае, сказано в докладе, которые был сегодня опубликован ФоРГО — одним из центров, который, как считается, близок к Управлению внутренней политики Администрации президента.