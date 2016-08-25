Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал доклад о первых итогах предэлекторального этапа избирательной кампании и о его возможном влиянии на результаты выборов. Авторы исследования пришли к выводу, что непарламентские партии должны сражаться только за 20% голосов, остальные в любом случае достанутся партиям, которые уже представлены в Думе.

Как бы то ни было, шансы непарламентских партий преодолеть пятипроцентный барьер и провести свой список в Госдуму относительно невысоки. Зато есть вероятность, что непарламентские партии проведут своих кандидатов в одномандатных округах. Исследование показывает, что «только» в 70% округов кандидаты от «Единой России» являются фаворитами.

По одномандатным округам считаются фаворитами избирательной кампании не менее 70% кандидатов от «Единой России». Это значит, что в 65-70 округах у оппонентов партии власти есть хорошие шансы на победу.

КПРФ, по мнению экспертов, в 2016 году должна будет вновь доказать свое право на название «второй партии страны». И хотя реальной конкуренции ЕР коммунисты не составят, они достаточно уверенно опережают своих конкурентов из «Справедливой России». Зато в голосовании по партийным спискам конкуренцию КПРФ может составить ЛДПР.

В пользу роста потенциала ЛДПР указывают результаты социологических исследований. Согласно данным ВЦИОМ, ЛДПР к началу 2016 года догнала по популярности КПРФ, а весной она периодически даже стала опережать коммунистов. Ту же тенденцию фиксирует и ФОМ: с середины 2015 года рейтинг ЛДПР вырос почти вдвое, с 6 до 11%, и в мае на 1% превысил рейтинг коммунистов (11% против 10%). Также, по данным исследований ФОМ, к партии Жириновского меньше негативного отношения, чем к коммунистам.

Предвыборная кампания ЛДПР: Владимир Жириновский встречается с жителями Орла. 5 августа 2016. Фото пресс-службы ЛДПР

Наиболее медиаактивной в первой фазе избирательной кампании стала «Единая Россия», за ней идет КПРФ, третьей и четвертой стали ЛДПР и СР. При определении, в каких СМИ (федеральных или региональных) в большей степени велась медиакампания партий, выяснилось, что среди всех федеральное информационное поле превышает региональное только у ПАРНАСа. Такой результат, считают эксперты, говорит об одном — партия практически не уделяет внимания работе с регионами, ее присутствие в медиа-пространстве субъектов сведено к минимуму.

Динамичное развитие социальных сетей и охват огромной аудитории граждан подталкивают политические партии к их активному использованию для продвижения своих идей. Интересно, что самой посещаемой площадкой у ЕР и ЛДПР стала соцсеть «ВКонтакте». У «Яблока» больше всего подписчиков на Facebook, а у СР — в «Одноклассниках». Самые низкие показатели среди подписчиков у партии «Патриоты России». Наибольшее количество постов в день размещает КПРФ, но подобная активность не выводит партию в «топ» ни по количеству подписчиков, ни по вовлеченности аудитории.

В целом, делается заключение в докладе, мало что сможет помешать «Единой России» получить большинство в седьмой Думе — особенно, если они смогут победить в 70% одномандатных округов.