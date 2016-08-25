«Коммерсантъ» на первую полосу вынес статью о новой военной операции Анкары: «Турция предъявила Сирии "Щит"».

О том, почему Минэкономики и бизнес раскритиковали Национальный план развития, конкуренции написано в статье «ФАС сочли излишне предприимчивой».

«Новый аэропорт Крыма задерживается»: Севастополь не может найти инвестора для Бельбека.

О самой банальной причине, которая привела к сокращению выездного турпотока на 25–30%, написано в статье «Нелетный рубль».

«Ведомости» пишут: «"Ростелекому" предложили построить отдельную сеть связи для госорганов за 0,5 трлн рублей». Это, считают в издании, вряд ли откроет путь к приватизации госоператора.

«Минфин предлагает дополнительно собрать 170 млрд руб. с "Газпрома" и 150 млрд руб. с нефтяников». Отрасль, впрочем, уже привыкла к постоянной смене правил.

О том, что поможет унифицировать цены на лекарства в регионах, написано в статье «Минздрав и "Ростех" создают систему контроля за госзакупками лекарств».

«Плохие долги российских банков выведут на биржу»: Alvarez & Marsal запускает фонд на Кипре — инвесторы в нем поучаствуют через покупку облигаций.

РБК в статье «Танковый щит Турции» пытается понять, что значит для России наземная операция в Сирии.

Валерий Фадеев заменит Ираду Зейналову в главной итоговой программе «Первого канала». Подробней об этом можно прочитать в статье «"Время" перемен».

Почему власти стали суровее к политикам из крайне правых движений можно узнать в статье «Националистам вышел срок».

«Гуцериев плетет сети»: Ретейл Группа «Самфар» претендует на покупку «Эльдорадо».

«Известия» утверждают: «В Москве и Дамаске знали о турецкой операции в Сирии».

«В России предлагают ввести семейное банкротство»: «Финпотребсоюз» направил в Госдуму законопроект о возможности подачи единого иска от супругов о финансовой несостоятельности.

«ЦБ и АСВ получили месяц на поиск компромисса по санациям банков». Реформа механизма оздоровления финансовых учреждений позволит сэкономить средства и даже поддержать рубль.

«Генпрокуратура проследит за избирательной кампанией»: прокуроры уже выявили 135 нарушений законодательства о выборах.

«Газета.ru» успела написать о нашумевшем захвате заложников в столице: «Захват с патентом». Захватчик банка Арам Петросян попросил Путина быть его адвокатом.

Статья о том, как Украина отмечала 25-летие независимости, называется «Артобстрелы и торты».

«Вексельберга берут в кольцо»: «Энел Россия» подала иск к «Т Плюс» на полмиллиарда рублей спустя неделю после критики со стороны президента.