Россия проведет специальные соревнования для паралимпийцев, пообещал президент Владимир Путин, причем призовые будут идентичны тем, что спортсмены могли бы получить в Рио.

Хотя, казалось бы, все говорит о том, что Кремлю пора бы отказаться от зацикленности на спорте, сделать это не так-то просто — приходится обставлять все так, будто Россия дает отпор прогнившей международной бюрократии и, более того, одерживает в неравной схватке верх.

Может оно и к лучшему — резкое сворачивание поддержки какого-либо направления чревато ростом недовольства, а так все кто желает, успеют выйти из «бизнеса». Остается только простой вопрос, а что делать самим спортсменам? На всех мест в Думе не хватит.