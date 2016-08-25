25 августа 2016, 17:29
#100 СЛОВ. Россия проведет собственные паралимпийские игры
Россия проведет специальные соревнования для паралимпийцев, пообещал президент Владимир Путин, причем призовые будут идентичны тем, что спортсмены могли бы получить в Рио.
Хотя, казалось бы, все говорит о том, что Кремлю пора бы отказаться от зацикленности на спорте, сделать это не так-то просто — приходится обставлять все так, будто Россия дает отпор прогнившей международной бюрократии и, более того, одерживает в неравной схватке верх.
Может оно и к лучшему — резкое сворачивание поддержки какого-либо направления чревато ростом недовольства, а так все кто желает, успеют выйти из «бизнеса». Остается только простой вопрос, а что делать самим спортсменам? На всех мест в Думе не хватит.
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