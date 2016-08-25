Землетрясение в Италии: последствия

Число жертв землетрясения в центральной части Италии, по уточненным данным, достигло 247 человек. Среди погибших много детей. 368 человек получили травмы и ранения.

В посольстве России в Риме пока не располагают данными о том, есть ли среди жертв и пострадавших россияне.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют 4,3 тысячи спасателей и волонтеров.

Время от времени участники операции объявляют «минуту тишины». Благодаря одной из таких минут удалось обнаружить и вытащить из-под завалов выжившую десятилетнюю девочку.

That moment Italian #firefighters and rescue team pull a girl from the ruins of the #earthquake "She's Alive" 🙌🏽😊 pic.twitter.com/dRzCq09OXF — Alinkin king (@AlinkinKing) 25 августа 2016 г.

Между тем, в центральной части Италии произошло новое землетрясение. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения расположен на глубине 10 км примерно в семи км к востоку от коммуны Норча.