Землетрясение в Италии: последствия
Число жертв землетрясения в центральной части Италии, по уточненным данным, достигло 247 человек. Среди погибших много детей. 368 человек получили травмы и ранения.
Latest photos from Italy's #earthquake zone, where at least 247 people were killed https://t.co/jmCAoDVY5h pic.twitter.com/JxyRFAfNo5— Bloomberg (@business) 25 августа 2016 г.
В посольстве России в Риме пока не располагают данными о том, есть ли среди жертв и пострадавших россияне.
Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют 4,3 тысячи спасателей и волонтеров.
Время от времени участники операции объявляют «минуту тишины». Благодаря одной из таких минут удалось обнаружить и вытащить из-под завалов выжившую десятилетнюю девочку.
That moment Italian #firefighters and rescue team pull a girl from the ruins of the #earthquake "She's Alive" 🙌🏽😊 pic.twitter.com/dRzCq09OXF— Alinkin king (@AlinkinKing) 25 августа 2016 г.
Между тем, в центральной части Италии произошло новое землетрясение. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения расположен на глубине 10 км примерно в семи км к востоку от коммуны Норча.
M4.6 #earthquake strikes 66 km NE of #Terni (#Italy) 5 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/9C4aIMPmc7— EMSC (@LastQuake) 25 августа 2016 г.