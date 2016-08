Землетрясение в Италии: последствия

Число жертв землетрясения в центральной части Италии, по уточненным данным, достигло 247 человек. Среди погибших много детей. 368 человек получили травмы и ранения.

Latest photos from Italy's #earthquake zone, where at least 247 people were killed https://t.co/jmCAoDVY5h pic.twitter.com/JxyRFAfNo5

В посольстве России в Риме пока не располагают данными о том, есть ли среди жертв и пострадавших россияне.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют 4,3 тысячи спасателей и волонтеров.

Время от времени участники операции объявляют «минуту тишины». Благодаря одной из таких минут удалось обнаружить и вытащить из-под завалов выжившую десятилетнюю девочку.

That moment Italian #firefighters and rescue team pull a girl from the ruins of the #earthquake "She's Alive" 🙌🏽😊 pic.twitter.com/dRzCq09OXF