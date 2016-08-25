Видео дня. Путин наградил российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин принял в Кремле членов российской олимпийской сборной. Российский лидер вручил государственные награды золотым призерам XXXI Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро.

Награды серебряным и бронзовым призерам Олимпиады вручили помощник президента Игорь Левитин и министр спорта РФ Виталий Мутко.

Напомним, российские спортсмены завоевали в Рио 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград, заняв четвертое место в неофициальном медальном зачете.

Во время встречи с российскими олимпийцами Владимир Путин затронул тему отстранения атлетов из России от участия в Паралимпиаде в Рио. Глава государства пообещал, что в России пройдут специальные соревнования для паралимпийцев, победители и призеры которых получат такое же поощрение, как за медали Паралимпиады.

Министр спорта РФ Виталий Мутко вслед за этим пообещал, что Россия оспорит решение об отстранении паралимпийцев от Игр в Рио в федеральном суде Швейцарии. Кроме того, рассматривается возможность подачи индивидуальных исков, отметил Мутко.