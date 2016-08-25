Новость дня

Федеральный бюджет выделит 15 млн рублей на проведение противоаварийных работ на куполах Софийского собора в Вологде. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Васильев.

В феврале этого года с одного из пяти куполов Софийского собора из-за угрозы аварийного обрушения сняли крест — подкрестный столб, на котором держалась конструкция, разрушился. Планировалось, что к началу лета крест вернут на место, но этого не произошло. Конкурс на проведение противоаварийных работ на куполах Софийского собора будет объявлен в ближайшее время.

Антиновость дня

Прорыв водовода произошел в городе Зверево Ростовской области, водоснабжения лишены более 2 тысяч домов, сообщает управление МЧС по региону.

Авария произошла на трубопроводе диаметром 300 миллиметров, в общей сложности без воды остались около 17 тысяч человек.

Непонятная новость дня

Пассажиропоток в аэропорту Сургута в январе-июле 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 823,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом пассажиропоток на внутренних линиях за отчетный период увеличился к уровню 7 месяцев 2015 года на 7,1% — до 747,4 тыс. человек, на международных, напротив, сократился на 33,5% — до 75,8 тыс. человек.

Ассорти

Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов поставил задачу министерству образования и науки региона и муниципалитетам республики решить проблему с установкой «тревожных кнопок» в удаленных школах.

«Десять лет назад мы начинали эту работу с нуля, ни в одной школе республики не было "тревожных кнопок", систем видеонаблюдения. Нам удалось многого добиться, но до сих пор остаются образовательные организации, где требования безопасности выполняются не в полном объеме. Эту работу необходимо завершить в короткие сроки», — сказал глава республики.

По данным регионального министерства образования, на сегодняшний день подключены к пульту централизованной охраны 203 образовательные организации.

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Сквер на месте пустыря открыли в четверг в Калуге на улице имени генерал-полковника Ивана Болдина в преддверии празднования 645-летия города, которое пройдет в субботу.

Сквер также назван в честь Болдина, освобождавшего Калугу от немецких захватчиков. Его благоустроили за два месяца. В сквере уложили тротуарной плиткой дорожки, привели в порядок деревья, установили лавочки и ограду, засеяли газоны. Также обустроена закрытая контейнерная площадка для мусора.

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Ремонт моста через реку Селычка в Удмуртии. Фото: "Росавтодор"

Президиум правительства Удмуртии одобрил проекты допсоглашений с федеральным министерством транспорта на увеличение финансирования ремонта мостов и реконструкции сельских дорог в регионе.

Сумма федерального финансирования на ремонт мостов составляет 620 млн рублей. Размер софинансирования из республиканского бюджета составит 69,8 млн рублей. «В результате в республике будет реконструирован один мостовой переход протяженностью 167 погонных метров и отремонтировано четыре моста протяженностью 630 погонных метров», — говорится в заявлении пресс-службы правительства республики.