Топ новостей 25 августа

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня число жертв землетрясения в Италии превысило 240 человек, Владимир Путин пообещал российским атлетам соревнования взамен Паралимпиады, в России началась внезапная проверка боеготовности войск.

Последствия землетрясения в Италии

Жертвами землетрясения в центральной части Италии стал 241 человек, сообщает Национальная служба гражданской обороны Италии. Ранее сообщалось о 247 погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут организованы соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что российских спортсменов не допустили к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Путин сообщил, что поощрение призеров и победителей указанных соревнований «будет таким же, как было бы по итогам Паралимпиады».

Дмитрий Медведев с российскими олимпийцами

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об удвоении денежных выплат из Фонда поддержки олимпийцев (ФПО) для спортсменов-медалистов Олимпийских игр в Бразилии. Помимо этого ФПО изыскал средства для тех спортсменов, которые были отстранены от Олимпиады.

Российские олимпийцы доказали, что наши победы в спорте не имеют ничего общего с допингом pic.twitter.com/VY8E2QPbZU — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 августа 2016 г.

«Российским чемпионам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вручат автомобили BMW».



А немецким чемпионам вручат «Лады», да? — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 25 августа 2016 г.

Герб Вооруженных сил РФ

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности российских вооруженных сил. С 25 по 31 августа проверка затронет Южный, Западный и Центральный военный округа, а также Северный флот, Воздушно-космические силы (ВКС) и ВДВ. Все они переведены в полную боевую готовность.

Журнал Forbes опубликовал очередной, третий, ежегодный рейтинг богатейших семейных кланов России. Первое место в рейтинге досталось семье Гуцериевых группа БИН). Эта же семья внесла «основной вклад в общий результат» – состояние Гуцериевых за год выросло в 2,5 раза, до 9,8 млрд долларов.

От номера в списке Форбс до номерка на телогрейке одно движение Администрации Президента. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 августа 2016 г.

Захвативший заложников в здании банка в центре Москвы мужчина полностью признал свою вину. Фигурант в ходе допроса полностью признал вину и дал изобличающие себя показания в совершении захвата заложников.

Арам Петросян анонсировал захват банка за несколько часов до преступления



Пакет Яровой защитит от терроризма! — Загнивающий Запад (@gniloywest) 24 августа 2016 г.

Борис Мазо в Лефортовском суде

Директор департамента имущества Минкультуры РФ Борис Мазо признался в хищении 100 миллионов рублей и заключил со следствием сделку о сотрудничестве. Подобная сделка предусматривает показания против соучастников.

В Париже на 87-м году жизни скончалась известный модельер Соня Рикель. Как рассказала дочь кутюрье, Соня Рикель умерла рано утром 25 августа от последствий болезни Паркинсона, которой страдала длительное время.

Григорий Родченков

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о наложении ареста на земельный участок Григория Родченкова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американской кинозвездой Стивеном Сигалом. Встреча носила неофициальный характер. Лукашенко устроил киноактеру экскурсию по сельскохозяйственным угодьям, показав самые популярные. Затем гостю был подан ужин с блюдами национальной кухни.