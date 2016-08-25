В среду «Известия» сообщили, что на телевидение и в интернет может вернуться реклама алкоголя. Это рабочее предложение Медиа-Коммуникационного Союза, который готовит проект дорожной карты «Интернет+Медиа» в рамках одноименной подгруппы рабочей группы по интернету, которую возглавляет помощник президента РФ Игорь Щеголев. Эта идея обсуждалась в понедельник на совещании в Администрации президента. Сообщается, что авторы документа предлагают вернуть рекламу алкоголя на телевидение в промежуток с 23 часов до 7 часов. В то же время пиво предлагается рекламировать вне зависимости от времени распространения программ. Также инициатива предполагает и снятие запрета на рекламу рецептурных лекарственных препаратов на ТВ и радио.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций эту идею уже поддержали: замминистра Алексей Волин заявил о поддержке со стороны министерства «любых мер по расширению любой рекламы».

Сопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья Халтурина, напротив, резко негативно оценивает идею отмены этого запрета: «Я считаю данное предложение социально безответственным и неадекватным. Любой дополнительный маркетинг алкоголя, тем более в интернете — это воздействие прежде всего на молодежь и на несовершеннолетних. Российский интернет-сегмент прекрасно развивается и так, и достаточно странно и нелогично вообще связывать развитие интернет-сегмента с рекламой социально-вредного товара», — полагает она, добавляя, что возвращение рекламы спиртного на телевидение и в интернет приведет к росту потребления алкоголя именно молодежью и несовершеннолетними.

«Я думаю, эти разговоры спровоцированы деятельностью лоббистов алкоголя, потому что им, безусловно, желательно расширение каналов рекламы. Скорее всего, это идет от них и, возможно, от операторов рекламы в интернете, которые хотят расширить эти ниши. В целом, как говорится, на что только не готов пойти капитал ради прибыли, и это очередное неэтичное проявление бизнеса», — делится предположениями Дарья Халтурина.

По ее словам, алкогольное лобби в России очень серьезное и к тому же многогранное: «Если мы говорим, например, о водочном лобби, то это в основном российское лобби, которое имеет углубленные связи с политической элитой, что плохо, а также серьезные связи с политическими элитами регионов. Если мы говорим о пивном лобби или, предположим, о лобби какого-то импортного, якобы элитного алкоголя, хотя это все только маркетинг, то это иностранные компании, имеющие большой опыт пиара, маркетинга и, конечно же, лоббизма. Кроме того, сейчас мы наблюдаем попытку лобби со стороны виноделов, которое укрепляется на политических волнах, и даже суррогатчики лоббируют свою продукцию, ведь у нас до сих пор можно купить настойку боярышника или лосьон какой-нибудь на основе коры дуба, которые всего лишь 70%-спирт, и на самом деле это просто убийство населения. Поэтому можно сказать, что в России разветвленное и большое алкогольное лобби», — резюмировала Халтурина.

Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Владимир Евстафьев на возможную отмену действующего запрета на рекламу алкоголя на ТВ отреагировал с энтузиазмом: «Это принесет деньги в СМИ, поскольку сейчас, когда положение в экономике турбулентное, они невероятно необходимы для того, чтобы были спортивные передачи, сериалы и все остальное. Это самое главное.

Я считаю, что в принципе сам запрет был ошибкой, потому что, во-первых, рекламируются только качественные товары, и плохой алкоголь, от которого люди травятся, спиваются и умирают, не рекламируется. В основном рекламодатель дает только элитные товары, которые действительно приятно выпить и бабушке, и маме, и академику, и кому угодно. Плохой товар рекламировать никто не будет. Во-вторых, после введения этих запретов проводились исследования, согласно которым никто меньше пить не стал. Скажем, в советское время вообще такой рекламы не было, а народ пил так, что приходилось принимать различные меры», — говорит эксперт РАНХиГС.

«Поэтому здесь важно понимать, что реклама, конечно, способствует тому, чтобы люди выбирали тот или иной товар среди предложенных, например, какую-то марку коньяка или шампанского, но она не в такой степени побуждает их выпить, как, скажем, в художественном кино, чтобы ее бояться и запрещать. Поэтому я целиком поддерживаю это предложение и надеюсь, что оно все-таки будет принято», — заключает Владимир Евстафьев.

Профессор департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Ольга Савельева тоже считает, что в случае отмены запрета, лучше себя почувствуют телекомпании: «Прежде всего это приведет к росту материальной базы телевидения, потому что сейчас с этим есть определенные проблемы, сокращаются рекламные бюджеты многих фирм, значительная часть рекламы уходит в интернет, и телевидение в результате остается на голодном пайке, что не есть хорошо, в том числе и для потребителей», — говорит эксперт, поясняя, что это вынужденная мера, так как иначе государству придется брать телевидение полностью на содержание, а это не будет выгодно никому, особенно в нынешних экономических условиях.

«Я весьма скептически отношусь к той идее, что, увидев что-то по телевидению, человек начинает немедленно копировать этот тип поведения. Есть такой тип людей, чрезвычайно легко внушаемых, но их совсем немного. Поэтому автоматического повышения потребление алкоголя лично я не ожидаю. Здесь скорее другая опасность, ведь телевидение смотрят дети и подростки, тем самым алкоголь вводится в их ассортимент выбора, и это не очень хорошо. А для взрослых людей, я думаю, это не существенно», — поделилась мнением эксперт Вышки Ольга Савельева.

Напомним, что еще в 2008 году был введен запрет на рекламу алкоголя в СМИ и интернете. Следом, спустя пять лет, была ограничена реклама табака в печатной прессе. С 2015 года в законодательство были внесены поблажки и стало допустимым размещение рекламы вина и шампанского отечественного производства из выращенного на территории России винограда на ТВ и радио в период с 23 до 7 часов, однако это не коснулось трансляции детско-юношеских соревнований, во время их трансляции реклама алкоголя по-прежнему запрещена.