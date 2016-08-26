Очередной бюджет правительство вновь может подготовить только на один год. Об этом «Ведомостям» сообщили чиновники из трех федеральных ведомств. Дело в том, что на «трехлетке» видны все проблемы, а даже в 2017 году свести бюджет с заданным Минфином дефицитом в 3,2% почти нереально.

Чтобы трехлетний бюджет был хоть немного реалистичным, необходимо уже сейчас понимать, будут ли изменены ставки налогов после 2018 года, какая в стране будет пенсионная система — а сейчас дискуссия на эти темы только идет.

Между тем, по крайней мере публично, премьер-министр Дмитрий Медведев высказывался за возвращение к трехлетнему бюджету. В апреле, выступая в Думе, он заявил: «Надо возвращаться к трехлетнему планированию, это дает нам более четкое видение перспективы».

Выступление Дмитрия Медведева в Государственной Думе. Апрель 2016. Фото: duma.gov.ru

Наталья Тимакова. Фото: government.ru

В Минфине категорически отвергли саму возможность обсуждения идеи отказа от трехлетнего бюджета. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова также заявила, что все рабочие совещания по бюджету и все документы готовятся на 2017–2019 гг.

Как бы то ни было, сверстать бюджет будет крайне проблематично. Ожидается, что в 2017 году доходов может быть даже меньше, чем в 2016 году, рассказал «Ведомостям» один из федеральных чиновников. Так что даже если удастся заморозить расходы на текущем уровне дефицит все равно будет нарастать.

Но сохранить расходы на текущем уровне — уже очень сложная задача. Так, например, разовая выплата пенсионерам, которая должна заменить индексацию, как выясняется, тоже выльется в копеечку.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средства, которые правительство потратит на выплату российским пенсионерам в начале 2017 года, превысят сумму, которая понадобилась бы для дополнительной индексации пенсий во второй половине 2016 года.

«Для доиндексации пенсий, начиная с 1 сентября, в соответствии с законом нам нужно было 137 млрд рублей. Единовременная выплата, намеченная на январь, потребует 215 млрд рублей, что выше ранее планируемых затрат на предстоящий период», — указала вице-премьер.

Ольга Голодец. Фото: kremlin.ru

По словам Голодец, разовая выплата не только полностью покрывает доиндексацию за упомянутый период, но даже превысит ее. По словам вице-премьера, «проблема» в том, что выплата коснется всех категорий пенсионеров, тогда как доиндексация затронула бы только выплаты неработающим пенсионерам.

При этом Голодец не ответила на вопрос, почему в таком случае доиндексация была заменена на разовую выплату. Она лишь отметила, что «нужно было изыскать весьма немаленькие средства для бюджета».

Между тем по расчетам РБК, ндексация пенсий в 2016 году на уровень инфляции 2015 года потребовала бы около 500 млрд рублей (плюс расходы на индексацию во второй половине текущего года примерно на 130 млрд рублей). Замена же доиндексации на разовую выплату позволит властям сэкономить около 200 млрд рублей.

Ожидается, что в 2017 году пенсии будут индексироваться по величине инфляции в предыдущем году — но и сделать это будет проще, так как инфляция довольно быстро сокращается. В этом году пенсии неработающих россиян были повышены в первом полугодии на 4%, решение о допиндексации планировалось принять по итогам экономического развития страны в первой половине года.