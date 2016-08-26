По конституции вся финансово-экономическая политика находится в ведении правительства и Центрального банка — он является независимой структурой. В реальности, конечно, все устроено не так просто, и если кто-то хочет понять, какая в ближайшее время будет в стране экономическая политика, то нужно знать о том, какие посты занимают сторонники тех или иных идей и, что самое главное, как к ним относится президент Владимир Путин. Во всем этом попыталась разобраться «Газета.ru».

За экономику в правительстве отвечает вице-премьер Игорь Шувалов, он также курирует работу недавно созданного Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам — возможно, этот орган станет штабом проведения реформ в стране, а, может, и не станет, до намеченного на конце августа первого заседания понятно точно ничего не будет.

Игорь Шувалов. Фото: kremlin.ru

В последние месяцы Шувалов стал «любимчиком» борцов с коррупцией во главе с Алексеем Навальным, которые нашли у него Rolls-Royce, десять квартир в высотке на Котельнической набережной и бизнес-джет. Скандалы, впрочем, пока не сказываются на аппаратном весе вице-премьера.

Иногда президент все-таки прислушивается к своему советнику Сергею Глазьеву. Хотя его многие хоте ли бы видеть чуть ли не сумасшедшим сторонником вечной эмиссии, на деле он достаточно влиятелен и, судя по всему, иногда выполняет достаточно чувствительные поручения. На днях Служба безопасности Украины назвала его «ключевым исполнителем в организации преступлений», связанных с «посягательством на территориальную целостность Украины и развязыванием агрессивной войны против Украины». В качестве доказательства были опубликованы записи его телефонных переговоров в феврале-марте 2014 года с директором Института стран СНГ Константином Затулиным и нынешним губернатором Крыма Сергеем Аксеновым.

Сергей Глазьев и Владимир Путин во время визита на Украину. 2013 год. Фото: kremlin.ru

Некоторое время назад Глазьев вместе с членами Столыпинского клуба написал программу «Экономика роста». Ключевое место в ней отводится наращиванию инвестиций в реальный сектор, в том числе за счет целевой эмиссии. За это его регулярно ругают либеральные экономисты во главе с Алексеем Кудриным. «Дорогому Алексею» Глазьев недавно написал письмо, в котором указал на восемь заблуждений, экс-министра финансов. Кудрин в ответ обратил внимание на то, что Глазьев нашел ошибки в программе, которая только пишется.

Ксати и о самом Кудрине забывать не стоит — все-таки он к 2017 году готовит по поручению президента экономическую программу. Долгое время Кудрин был ключевым членом команды президента, с которым знаком уже четверть века — оба в первой половине 90-х годов работали в мэрии Санкт-Петербурга.

Одной из главных заслуг Кудрина на посту министра финансов стало создание стабилизационного фонда, который сейчас позволяет федеральному правительству относительно спокойно переживать затянувшуюся рецессию.

Пока о готовящейся под его руководством программе Кудрин предпочитает не распространяться. «Могу утверждать, что наш документ не станет набором шаблонов, он ответит и на старые, хронические, и на новые вызовы. Его главная цель — существенное повышение уровня жизни, который, кстати, снижается третий год подряд», — сказал Кудрин недавно.

Известно, однако, что он выступает за проведение непопулярных структурных и институциональных реформ, таких как повышение пенсионного возраста. В отличие от Глазьева, Кудрин всецело поддерживает политику Минфина по сокращению бюджетных расходов и действия ЦБ по снижению инфляции.

Кстати, в руководстве ЦБ находится еще один человек, которого Владимир Путин, безусловно, слушает. Именно под руководством Эльвиры Набиуллиной Банк России проводит политику макроэкономической стабилизации — возможно, самой важной реформы последнего десятилетия, в том числе благодаря которой инфляция снижается уже много месяцев подряд.

Эльвира Набиулина. Фото: kremlin.ru

С Владимиром Путиным Набиуллину связывают давние деловые отношения. В должности вице-президента Центра стратегических разработок она участвовала в разработке программы для его первого президентского срока, потом возглавляла этот фонд, работала заместителем министра и министром экономического развития, помощником президента. Владимир Путин, без сомнения, ценит Набиуллину как профессионала.

Снижение расходов бюджета, новая пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста и сохранение накопительного компонента, будут способствовать устойчивому росту, а эмиссия — не то, что нужно России, полагает команда экономистов ЦБ.

Эльвиру Набиуллину и Алексея Кудрина объединяет в «тройственный союз» Герман Греф, утверждает «Газета.ru». Он работал вместе с Кудриным и Путиным в санкт-петербургской мэрии и возглавлял ЦСР.

Современное Минэкономразвития появилось именно под руководством Грефа, хотя «при нем» оно отвечало еще и за торговлю. Несмотря на то, что в правительстве все задуманные реформы ему продвинуть не удалось, после отставки он возглавил Сбербанк. Хотя долгое время он был поглощен делами крупнейшего банка страны, но в последние пару лет Греф вновь вышел в публичное поле с целым букетом различных идей.

Это и реформа государственного управления, и преодоление технологического отставания России от Запада. Высказывания главы Сбербанка зачастую находятся на грани фола, но некоторые его идеи уже реализуются. Например, любимый главой Сбербанка проектный метод управления нашел свое отражение в виде Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Казалось бы, Набиуллина, Греф и Кудрин могут и не обращать внимания на Сергея Глазьева. Но часто на сторону Глазьева становится Андрей Белоусов, помощник президента, который, правда, совсем не любит публичности.

Белоусов, как и Глазьев, учился на экономфаке МГУ, работал в Центральном экономико-математическом институте РАН, но в правительство пришел из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН только в 2006 году. В должности заместителя министра экономического развития он поработал и с Грефом, и с Набиуллиной, а весь период премьерства Владимира Путина (2008–2012 годы) работал в аппарате правительства директором департамента экономики и финансов.

Путин, вернув себе место президента, назначил Белоусова министром экономического развития, но затем, спустя примерно год, вернул его в свое личное распоряжение, назначив своим помощником.

Белоусов осторожен в оценках и высказываниях и предпочитает открыто не поддерживать ту или иную сторону. Но во многом благодаря ему «Экономика роста» не сгинула в недрах администрации президента, а продолжает обсуждаться как некий альтернативный экономический курс.

Он почти не критикует ЦБ, говоря, что регулятор «никогда не ошибается», но делает замечания, что курс рубля сегодня слишком завышен. Он предпочитает оставаться в тени, но его влияние, в том числе в силу должности, весьма велико.

Все пятеро — Шувалов, Глазьев, Кудрин, Набиуллина, Белоусов — имеют хорошие шансы на получение максимально высокого поста в правительстве «четвертого срока», отмечает «Газета.ru». Но на кого сделает ставку президент, мы узнаем только после подписания указов о назначении министров экономики и финансов и председателя правительства.