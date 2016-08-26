Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» обратилась к руководству Министерства внутренних дел с просьбой наделить сотрудников ГИБДД полномочиями по проверке качества огнетушителей в автомобилях граждан. Исследование ассоциации показало, что более 65% огнетушителей, используемых российскими автолюбителями, непригодны для тушения, что напрямую влияет на показатели смертности на дорогах.

В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву члены «Союза 01» попросили создать межведомственную комиссию, ответственную за качество огнетушителей, об этом «Известиям» рассказал член президиума ассоциации Павел Огай. В обращении приводятся данные, полученные по итогам первой в России проверке качества «красных баллонов». Ассоциация проверила более одной тысячи различных огнетушителей от 20 производителей и выяснилось, что более 65% автомобильных огнетушителей (с зарядом не менее 2 кг), являются некачественными. В основном это недорогие подделки, которые используются только для отвода глаз при прохождении техосмотра. Инспекторы ГИБДД не могут контролировать наличие огнетушителя, если автовладелец имеет документ о прохождении техосмотра, отмечается в письме.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев / kremlin.ru

«В мире огнетушителями тушат более половины возгораний, а у нас рынок завален фальсификатом и муляжами. Около 2 миллионов огнетушителей у нас производится и продается ежегодно. В магазинах в основном продаются российские огнетушители, но, как оказалось, они вообще не способны потушить возгорание. В некоторых внутри вместо порошка насыпан песок, в других — порошки, имитирующие тушение», — рассказал Огай.

Основной тушащий элемент в огнетушителях — фосфат, но из-за его дороговизны производители добавляют его либо в незначительных количествах, либо не добавляют вовсе. В большинство дешевых огнетушителей вместо специального порошка добавляют песок или строительные отходы. На выходе никто не проверяет и не контролирует качество продукта. Сами водители, как правило, также не знают о том, что приобретают фальсификат, выясняется это только тогда, когда приходится тушить огонь.

Другая серьезная проблема, на которую в ассоциации попросили обратить внимание, это наличие большого количества муляжей в автомобилях. Они свободно продаются как в интернете, так и в магазинах. Причем продавцы не стесняются указывать, что это огнетушители для прохождения техосмотра, хотя на многих из них нет соответствующей маркировки. Стоят бутафорские огнетушители от 80 до 150 рублей. Огай отмечает, что в ГИБДД при проведении техосмотра качеством огнетушителя не интересуются, главное — его наличие и объем.

Муляж огнетушителя / liveangarsk.ru

Отличить качественный огнетушитель от подделки можно по нескольким признакам. Первое, на что следует обратить внимание, это цена. Качественный автомобильный огнетушитель (2 кг) не может стоить ниже 500 рублей. Корпус огнетушителя не должен мяться, в противном случае во время использования можно получить ранения от разлета деталей. Важно обращать внимание на этикетку, где должен быть указан адрес производителя и его название, а также классы пожаров, для которых предназначен огнетушитель. Если на этике символ «А» перечеркнут или его нет, значит он не предназначен для тушения твердых веществ.

«Качественные огнетушители практически вытеснены более дешевыми, но при этом совершенно бесполезными образцами. Отечественные производители деградируют, вкладываясь в выпуск бесполезных огнетушащих порошков, имитирующих тушение огня. Сертификат выдают на этапе получения прав на выпуск продукции, а в процессе реализации производителей никто не проверяет, а если и намереваются проверить, то осведомляют об этом заблаговременно, давая недобросовестным предпринимателям возможность спрятать некачественную продукцию», — констатирует председатель комитета по промышленной, пожарной и экологической безопасности московского отделения «Опоры России» Сергей Чеботарев.

Пожары на транспорте составляют 14% от общего количества возгораний в стране и находятся на втором месте после пожаров в жилых помещениях. Специалисты «Союза 01» уверены, что статистика не выглядела бы столь катастрофично, если бы на рынке огнетушителей существовал контроль качества продукции. По статистике, ежегодно в России сгорает около 30 тысяч транспортных средств, из которых 10 тысяч пострадали из-за неисправности огнетушителей. Материальный ущерб от пожаров на транспорте ежечасно составляет 211 тысяч рублей.

В «Союзе 01» полагают, что ситуация изменится в лучшую сторону, если будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет отслеживать качество огнетушителей на рынке. Кроме того, эксперты предлагают наделить сотрудников ГИБДД дополнительными полномочиями, которые позволят им проверять не только наличие огнетушителей в автомобилях, но и выявлять некачественные баллоны.