«Коммерсантъ» в статье «Газ вписали в уравнение» пишет, что Москва и Минск пошли на сближение цен на ключевой энергоноситель.

Ритейлеры хотят разделить ответственность за продажу спиртного подросткам, более подробно об этом можно почитать в статье «Детский алкоголь отольется родителям».

«Выборы в Крыму остаются без наблюдателей»: вслед за БДИПЧ от поездки на полуостров отказалась миссия СНГ.

О том, зачем глава СКР обратился к председателю Верховного суда по делу казанских полицейских, написано в статье «Александр Бастрыкин установил необъективную истину».

«Ведомости» пишут: «Бюджет-2017 может быть однолетним». Вернуться к трехлетке мешают выборы и отсутствие ключевых решений по налогам.

«Партнером строительства завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в России выступит "Камаз"»: через СП «Даймлер Камаз рус» компания воспользуется льготами соглашения о промсборке.

Как выяснили «Ведомости», план на приватизацию-2016 все сокращается и сокращается, об этом написано в статье «Приватизация "Совкомфлота" отложена на 2017 год».

«Борьба властей с экстремизмом пока не мешает предвыборной агитации»: отдельные запреты случаются, но это «перестраховка на местах», считают эксперты.

РБК в статье «"Нафтогаз" экономит на "Газпроме"» пытается понять, какую выгоду получает Украина, отказавшись от российского газа.

Банки обяжут проверять чиновников на связь с нежелательными организациями, подробнее об этом в статье «О получателях доложить».

Как развивается турецкая операция на севере Сирии описывается в статье с характерным названием «Ультиматум курдам».

За счет чего крупнейшая кредитная организация страны улучшила финансовые результаты написано в статье «Сбербанк удвоил прибыль».

«Известия» сообщают: «Россия запросила у Турции планы воздушной кампании в Сирии». В Москве хотят минимизировать риски, связанные с прямым вмешательством Анкары в сирийский конфликт.

«Дело о хищениях из бюджета ГЛОНАСС передано в военный суд»: в сентябре Солнечногорский гарнизонный военный суд начнет рассмотрение громкого дела о недостроенном Центре контроля ГЛОНАСС.

«Российская арктическая пехота пойдет в бой на квадроциклах»: бойцы на мотовездеходах будут патрулировать побережье Чукотки.

В статье «Правительство легализует продажу алкоголя, табака и лекарств в Сети» утверждается, что Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минздраву поручено рассмотреть возможность снятия ограничений и подготовить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж.

«Газета.ru» в статье «Шведская стенка для "Газпрома"» беспокоится: Соединенные Штаты могут вынудить Стокгольм выступить против «Северного потока — 2».

«Трамп выбрал Brexit»: кандидат в президенты США выступил вместе с Фараджем, идеологом британского выхода из ЕС.

Почему Иран отказался от российской системы С-400, написано в статье «Иран переключился на самолеты».