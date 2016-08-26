Дмитрий Медведев допустил, что систему оплаты сотрудников вузов можно поменять, увеличив базовую часть зарплаты. Стоит вопрос, насколько система начисления зарплаты из оклада и надбавок справедлива, признал глава правительства.

Безусловно, строить долгосрочные прогнозы, основываясь на сделанном за три недели до выборов заявлении, не стоит, так что преподавателям вузов рано радоваться. Но слова Медведева заставляют задуматься о другом.

Кому еще нужно пообещать повышение зарплаты для того, чтобы все были довольны? Учителям? Врачам? Младшим научным сотрудникам? А вообще, есть ли хоть кто-то, кто не достоин повышения зарплаты (за вычетом топ-менеджеров госкомпаний)? И чье недовольство будет услышано следующим — медсестер или воспитателей в детских садах?