РПЦ без альтернативы

24 августа в Москве, в Храме Архангела Рафаила, что на улице Радио, прошли обыски. Неофициально сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли в храм якобы в связи с информацией, что в нем хранилась экстремистская литература. Однако достоверных сведений о том, такой ли была причина, и кто именно, МВД или ФСБ, проводит обыски, тогда не было.

Как сообщили информационному агентству РИА «Новости» представители религиозной организации «Истинно православная церковь», которой принадлежит храм, приехавшие представились сотрудниками полиции. Они побеседовали с настоятелем храма. Сам храм был закрыт для посещения, а тем, кто в нем работал и находился там, на время обыска запретили выходить из здания.

Храм Архангела Рафаила на улице Радио в Москве. Фото: andreiaga

По информации источников телеканала Life, в храме ранее уже была обнаружена экстремистская литература. Телеканал утверждал, что в храме проводят оперативно-следственные мероприятия представители Федеральной службы безопасности.

25 августа стало известно, что обыск вели сотрудники центра «Э» (то есть Управления по противодействию экстремизму) Министерства внутренних дел России. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, они нашли и изъяли две книги, которые ранее по решению суда были признаны экстремистскими материалами.

«Истинно православная церковь» как религиозная организация была зарегистрирована в России в 2003 году. Она не является признанной мировым православием, и отношения ее с российскими властями в последние годы были сложными.

Шапка официального бланка ИПЦ

Как сообщается на сайте ИПЦ, в 2015 году Баманный суд Москвы признал две брошюры, содержащие доклад митрополита Рафаила от 2011 года, экстремистскими материалами. В докладе, в частности, встречались выпады в адрес католиков и упреки в адрес властей Российской Федерации.

Весной 2016 года Минюст России провел внеплановую проверку деятельности ИПЦ, по итогам которой церкви было выдано предупреждение с требованием устранить различные нарушения. Ключевым требованием была смена предстоятеля ИПЦ, поскольку Минюст считал, что Басманный суд признал Митрополита Рафаила причастным к экстремистской деятельности. Между тем формально в решениях суда речь идет шла о признании экстремистским печатного материала, без установления его авторства и ответственности автора, указывается на сайте ИПЦ.

Как объяснил в беседе с «Полит.ру» Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, причина сложностей может заключаться в том, что эта церковь не подчиняется Русской православной церкви.

«Истинно православная церковь – это одна из церквей, которые не признают Русскую православную церковь и являются в каком-то смысле альтернативными ей. Они не подчиняются РПЦ, а поскольку они не подчиняются РПЦ, государство рассматривает их как потенциально опасные.

Алексей Муравьев. Фото: Полит.ру

И это, конечно, не первый случай нападок на альтернативные РПЦ церкви. Например, где-то в 2000-х годах нападкам подвергалась альтернативная РПЦ церковь (речь идет о Российской православной автономной церкви – прим. ред.) в городе Суздаль: туда приехала какая-то экстремистская организация и стала выселять эту церковь. В адрес представителей этой церкви выдвигались сфабрикованные обвинения в педофилии; потом они рассыпались в суде. В конце концов, у этой церкви все отняли, что было. Случались и другие истории – и в Москве, и в других городах», – сказал Муравьев.

Что же касается экстремизма, то, по его словам, применительно к церковной сфере об этом можно вести отдельный разговор.

«Например, если в брошюрах той или иной церкви утверждается, что РПЦ впала в ересь, экстремизм это или нет? С точки зрения абстрактно политической – допустим, мы представим, что она мусульманская группа скажет другой, будто та впала в ересь – это какие-то внутренние разборки, не более того. Но поскольку РПЦ занимает особую нишу в нашем государстве, то подобные утверждения, наверно, могут хотя бы теоретически рассматриваться как экстремизм. Ну, и, конечно, нужны комментарии людей, приближенных к силовым ведомствам, чтобы понять, каковы критерии экстремизма на практике», – объяснил Муравьев.

По словам Романа Лункина, социолога, ведущего научного сотрудника Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, Истинно православная церковь отличается от РПЦ только в одном: в отношении к государству.

«Российская Истинно православная церковь во главе с митрополитом Рафаилом является одной из православных юрисдикций, существующих в России помимо Русской православной церкви Московского Патриархата. Истинно православная церковь возникла на вполне религиозного дума 1990-х годов, в самом начале 1990-х годов, и считает себя наследницей «катакомбного движения», которое существовало в советское время. Имелось в виду, что первые христиане укрывались в катакомбах – так и это движение называло себя «катакомбным».

Так что Истинно православные общины существовали и в советское время. И, если говорить вкратце, Истинно православная церковь, где сейчас проводились обыски, считает себя наследницей этой традиции – антисоветской и антисергианской. То есть она осуждает сергианство – идеологию тесных отношений с властью, которые были установлены в 1927 году митрополитом Сергием (Страгородским) в рамкам Декларации об отношениях с Советской властью. Этой декларацией долгое время и руководствовалась официальная православная церковь в советский период.

Истинно православная церковь всегда осуждала Московскую Патриархию за тесную связь с советской властью, а сейчас – за сращивание с государством и властью вообще. Это и есть основное отличие, а в остальном – в вероучении, в строе богослужения – эти церкви, в общем-то, ничем не отличаются», – рассказал Лункин.

По его словам, гонениям в России подвергались многие православные юрисдикции, причем в первую очередь – более однородные, единые движения.

«Из основных православных юрисдикций, помимо Истинно православной церкви, стоит упомянуть Российскую православную автономную церковь, которая была довольно известна и в 1990-е, и в 2000-е годы. Ее возглавлял митрополит Валентин (Русанцов), который скончался несколько лет назад. Где-то в 2000-е годы как раз и начались гонения на те православные юрисдикции, которые не были связаны Московской Патриархией и противостояли ей. И, прежде всего, гонениям подверглась Истинно православная церковь.

Есть несколько Истинно православных церквей в России: есть церковь с центром в Омске, есть церковь митрополита Рафаила – то есть эти церкви разделены на, по крайней мере, несколько групп и движений. Нельзя сказать, чтобы это было абсолютно единое движение. Более монолитной является Российская православная автономная церковь. Однако по ней был нанесен удар где-то в 2009-2011 годах, когда у РПАЦ отобрали фактически все храмы, которыми она пользовалась в Суздале во Владимирской области. Именно в этом регионе был ее центр, и там у нее было достаточное количество храмов – может быть, около десяти даже.

По разным формальным поводам все они были отобраны. Более того, даже мощи святых, которые были у этой церкви, тоже были отобраны – сообщалось, что для музея, но потом они были переданы Московской Патриархии. В общем, случай был беспрецедентный, но суды принимали решение, по-видимому, по команде: все было очень быстро решено, хотя вроде бы эта религиозная организация формально по закону – такая же православная церковь, как РПЦ.

Затем взялись за Истинно православную церковь. Обыски и проверки ее деятельности проводились и раньше. И весной этого года в Истинно православной церкви, храм которой стоит на улице Радио, также проводились проверки и выносились предупреждения о том, чтобы эта церковь исправила обнаруженные нарушения», – объяснил Лункин.

Комментируя вопрос о требованиях Минюста сменить предстоятеля этой церкви, эксперт сказал:

«Сейчас, по закону об экстремистской деятельности, поправки к которому были приняты в прошлом году, лицо, причастное к экстремисткой деятельности каким-либо образом не может учреждать и возглавлять религиозную организацию. Может ли Минюст добиться успеха в своих требованиях и имеет ли вообще право требовать смены предстоятеля? Тут, конечно, нужно смотреть материалы дела, чтобы ответить наверняка. Я помню, что экстремистским материалом была признана брошюра (с докладом митрополита Рафаила). Но по материалам дела нужно смотреть, привлекался ли лично митрополит Рафаил по этому делу или просто его брошюра была запрещена.

Если его привлекали, например, за распространение и давали какой-нибудь условный срок, тогда, в принципе, органы юстиции могут требовать смены руководителя церкви. Если же просто литература была запрещена, а больше никаких действий не предпринималось, тогда эти требования, даже если автором брошюры является митрополит Рафаил, незаконны. Вообще органы юстиции могут и волюнтаристиски потребовать смены предстоятеля из-за того, что у него вышла такая брошюра, так что вопрос это довольно сложный.»

Эксперт отметил, что митрополит Рафаил, которого Минюст сейчас пытается сменить, известен не только как представитель Истинно православной церкви, но еще и как целитель: «Он достаточно известен как целитель, чуть ли не как экстрасенс. Что, конечно, придает ему особого шарма».

Говоря о гонениях на альтернативные Русской православной церкви православные юрисдикции, Лункин подчеркнул, что они не могут считаться сколько-нибудь серьезными конкурентами для нее.

«В целом гонения на ИПЦ ожидаемые, и начались они довольно давно. Но нужно отметить: власти довольно долго не трогали разного рода православные юрисдикции, и Российская православная автономная церковь существовала довольно спокойно в своем «заповеднике» в Суздале. Ну, и по России тоже есть какое-то количество ее приходов – их тоже не трогали. Но сейчас, видимо, решили, что называется, «зачистить поле».

Хотя настоящими конкурентами эти альтернативные православные юрисдикции для Московской Патриархии не могут быть. Они малочисленны, у Истинно православной церкви и у Российской православной автономной церкви есть какие-то приходы в стране, но это нельзя назвать влиятельным православным движением общероссийского масштаба. Кроме того, у них довольно рыхлая организационная структура: они отличаются тем, что у них внутри много групп, которые между собой спорят и конкурируют. И, как показала ситуация с разгромом в Суздале Российской православной автономной церкви, собственно, у них довольно часто и документы не совсем в порядке. Чем власти и пользуются.

И в данном случае, так же, как и в случае с РПАЦ в Суздале, скорее всего, Истинно православную церковь просто решили выжить из более или менее центрального места в Москве на улице Радио, где у них церковь и офис. Скорее всего, у них просто решили отнять то, чем они владеют сейчас, чтобы они совсем «ушли в подполье».

И такого же сорта громких случаев можно вспомнить вот что. У нас в России существует Киевский Патриархат – его приходы существуют в Обоняне Курской области. Недавно было принято решение о разрешении как самостроя храма Украинской автокефальной церкви, кажется, это была Апостольская православная церковь, в Ногинске, где служил отец Глеб (Якунин), известный правозащитник. Пока не знаю, правда, стали ли уже разрушать здание. Но все это – в рамках общей политики проводится», – заключил Лункин.