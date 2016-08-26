Эксперт: На сегодняшний день практически невозможно заместить ядерную энергетику без ущерба для стабильности поставок и энергобезопасности

Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии не являются конкурирующими или тем более взаимоисключающими: у каждого есть свои преимущества, модели применения и ограничения. Об этом в интервью саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. По его словам, все больше в странах-новичках, развивающих атомную энергетику, растет понимание, что атомная генерация должна являться источником компенсации базовой нагрузки, а источником, компенсирующим пиковые нагрузки, должна стать энергия, вырабатываемая с помощью ВИЭ.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

Мы согласны с г-ном Новаком в части того, что ядерная энергетика и ВИЭ не являются взаимоисключающими направлениями в генерации. На сегодняшний день практически невозможно заместить ядерную энергетику без ущерба для стабильности поставок и энергобезопасности. Более того, это сопряжено с капитальными вложениями, осуществление которых в сегодняшних экономических реалиях не видится целесообразным.