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26 августа 2016, 19:35
Россия ФК «Локомотив» футбол
Никита Белоголовцев

История не про амбиции

Юрий Сёмин на базе ФК "Локомотив".
Юрий Сёмин на базе ФК "Локомотив".
Пресс-служба ФК «Локомотив», Александр Погребняк

Юрий Семин вновь назначен главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив». Это назначение официально подтвердили представители клуба. На какой срок заключается контракт, не сообщается.

«Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с «Краснодаром», – говорится  в сообщении официального сайта клуба. Клуб также поблагодарил Олега Пашинина, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Игоря Черевченко. Пашинин остается в тренерском штабе.

Семин был главным тренером «Локомотива» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах. Нынешнее же назначение состоялось после того, как Ольгу Смородскую на посту президента клуба сменил Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора компании «Лига ТВ».

Болельщики клуба приняли это известие очень хорошо, поскольку многие хотели этого назначения, однако нет гарантий того, что с Семиным «Локомотив» добьется значительных успехов. Такое мнение высказал «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев.

 
Болельщики

«Юрий Семин, возглавляющий «Локомотив», – это, безусловно, одна из самых красивых и, может быть, даже значительной часть болельщиков клуба желанных историй, которая вообще могла произойти с командой. Семина фанаты клуба либо безмерно уважают, либо бесконечно любят, либо просто боготворят. Людей, которые к нему относятся плохо, среди болельщиков «Локомотива» крайне мало.

Возвращение Юрия Семина – это тема, которая болельщиками «Локомотива» неоднократно обсуждалась, пережевывалась и так далее. При этом у меня совершенно нет уверенности, что это сработает – просто потому, что, к сожалению, и в спорте, и в нашем мире в целом какие-то красивые вещи, которые вызывают невероятный душевный подъем, вещи символичные, крайне редко приносят какую-то практическую пользу.

Юрий Семин после «Локомотива» добивался определенных успехов – выигрывал Чемпионат Украины с киевским «Динамо», например. В то же время сказать, что после «Локомотива» он был большим тренером, крайне сложно. Последние места Семина в России – совсем не топ-клубы. И очень осторожно, с некоторыми эвфемизмами скажу такую банальную вещь: Семин стал гораздо старше. Он и был не сказать чтоб молодым тренером, а сейчас он – человек уже в очень почтенном возрасте.

Думаю, «Локомотив» с Семиным вряд ли провалится, потому что в российском футболе разделение на клубы, у которых есть деньги, и клубы, у которых их нет, происходит все более четко и очевидно, и общий кризис «растянул» российские клубы к полюсам – клубов-середняков практически не осталось. Поэтому быть в верхней части турнирной таблицы, в условной шестерке» сейчас – довольно простая задача. Нужно только не облажаться, грубо говоря. И думаю, что у Семина и многих других тренеров, которые вместо него могли бы возглавить «Локомотив», это вполне возможно.

 
Тренировка ФК "Локомотив" / Пресс-служба ФК «Локомотив», Александр Погребняк

Другое дело – если мы говорим о каких-то серьезных задачах. В борьбе за медали или хотя бы выход в еврокубки все далеко не так очевидно. «Локомотив» в этом сезоне, однозначно, не усилился. В клубе, видимо, завершаются процессы передачи власти, и приход Семина – это, наверно, как раз очень красивый аккорд, заключающий приход новых управляющих. И, наверно, в некотором роде это символичный жест, потому что нового президента клуба Илью Геркуса неоднократно шпыняли за то, что он (чего он никогда и не скрывал) – верный болельщик «Зенита». Так что приход Семина можно рассматривать как некий «кармический ответ»: о’кей, у нас «чужой» президент, зато тренер настолько свой, насколько это вообще возможно.

С другой стороны, как я уже говорил, я бы не ждал никаких свершений от Семина. В принципе, мы наблюдаем в мире (в России тоже, но пока в меньшей степени) тенденцию к тому, чтобы тренеры молодели. Тренерами все чаще становятся люди, которые недавно играли в футбол сами, люди, в принципе, молодые, и это не просто история про моду – это история про то, что тренерская профессия принципиально изменилась за последние годы. Если Юрий Семин добивался успехов во времена, когда тренеры писали план тренировок от руки и двигали магнитики на металлических досках для объяснения комбинаций, то сейчас это работа просто с настолько другим уровне технологий, что это все равно что сравнивать печатную машинку и Международную космическую станцию.

Это я не к тому, что тренер Семин остался в прошлом – нет, он никогда не был ретроградом. Но есть ощущение, что его приход – это как раз в некотором смысле попытка вернуть прошлое. Это, конечно, красиво. Есть, например, до сих пор значительное число болельщиков моего любимого московского «Спартака», которые грезят возвращением Романцева, сошедшего со сцены гораздо раньше Семина. Но мне кажется, что это история – не про чемпионство, не про большие амбиции.

Ну, наверно (по крайней мере, в первое время) это вернет часть болельщиков на трибуны. Наверно, у клуба как структуры принципиально улучшатся отношения с болельщиками – отношения, которые были разрушены во времена Ольги Смородской до основания. Но можно просто посмотреть, что происходит вокруг.

«Зенит» нанимает за огромные деньги Мирча Луческу – человека тоже совсем не молодого, но человека, который в Восточной Европе с «Шахтером» выигрывал все, что только можно выиграть в Восточной Европе; человека, который годами подряд добивается успеха, работает на топ-уровне, с топ-игроками. «Спартак» после странных метаний останавливается на Массимо Каррере, который, не много не мало, работал помощником главного тренера сборной Италии. Это само по себе не гарантирует вообще ничего, потому что работа главным тренером и помощником главного тренера – это иногда разные планеты, и далеко не каждый может такой шаг сделать. Но все равно это – некоторый уровень, привычка к работе на определенном уровне.

ЦСКА продолжает сотрудничество, теперь на эксклюзивной основе, с Леонидом Слуцким, который был и остается, наверное, лучшим российским тренером. «Локомотив» не договорился с Курбаном Бердыевым – человеком безумно спецфическим, но все же с очень свежим опытом очень серьезной работы, серьезной и по уровню, и по достижениям. «Краснодар» продолжает развиваться по своей траектории. И на этом фоне «Локомотив», теряя в бюджете, не получая никакого усиления в составе, делает такой, скорее, символический шаг, возвращая Семина на пост главного тренера.

Если это сработает, это будет одной из самых красивых сказок в российском футболе. Если не сработает (а я склонен думать, что не сработает), будет еще одним подтверждением того, что футбол – это, скорее, такая прагматичная сфера жизни, в которой сказки случаются, но на то они и сказки, чтобы случаться редко», – сказал Никита Белоголовцев.

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