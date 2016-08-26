Новость дня

Власти Ярославской области намерены сформировать бюджет 2017 года бездифицитным. «На сегодняшний день заключено соглашение с Министерством финансов, в связи с этим соглашением бюджет на следующий год должен быть бездефицитным», — сообщил и.о. директора департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Такая задача, по мнению Баланина, вполне выполнима, хотя «региону для этого необходимо предпринять ряд мер».

Антиновость дня

Жители трех районов города Гуково (Ростовская область) остались без воды из-за порыва водовода.

«Порыв на водоводе диаметром 700 мм произошел в Гуково в пятницу утром. В настоящее время прекращена подача воды жителям трех районов, в общей сложности без водоснабжения остались около 35,5 тысяч человек», — сообщили в управлении МЧС по региону. Ремонт планируется завершить до конца дня.

Непонятная новость дня

Сокращенные прежде сотрудники объекта по уничтожению химического оружия в Щучьем (Курганская область) возобновили свои трудовые договоры с заводом, сообщает пресс-служба регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Уничтожение химического оружия.

Ранее со ссылкой на главное управление по труду и занятости населения Курганской области сообщалось, что около тысячи работников завода по уничтожению химического оружия в Щучьем в ближайшее время потеряют работу. Срочные договоры с сотрудниками завода были составлены до 31 декабря 2015 года. К тому моменту было уволено примерно 160-200 человек. С остальными договоры продлены до 1 апреля 2016 года, но не сообщалось, будут ли они продлены далее.

Ассорти

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2016» Елизавета Аниховская стала помощником главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает пресс-служба мэра. Девушка будет работать на еженедельных приемах горожан, которые Ройзман проводит по пятницам.

Мисс Екатеринбург - 2016 Елизавета Аниховская стала помощницей Евгения Ройзмана. Фото: Лилия МАЛЬГИНА, Юрий ЛОМАКИН

«Сегодня у нее первый рабочий день в качестве помощника главы Екатеринбурга. С девяти часов утра она встречает горожан, заполняет карточки с данными посетителей, и первой узнает о проблемах, с которыми жители пришли на прием к градоначальнику», — говорится в сообщении. Отмечается, что мэр «очень доволен новым помощником».

Предыдущая «Мисс Екатеринбург» сотрудничала с мэром города в ходе благотворительных проектов.

* * *

«Ямалкоммунэнерго» начало запуск тепла на объекты в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, эти муниципалитеты стали первыми в регионе, где стартовал отопительный сезон.

«Для запуска тепла необходимы распоряжения администраций территорий, в Пуровском и Красноселькупском районах они поступили, 25 августа началось заполнение тепловых сетей», — сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году отопительный сезон на Ямале начался 18 августа с запуска тепла в дома жителей поселка Гыда Тазовского района. Завершается отопительный сезон на отдельных территориях Ямала в конце июня.

* * *

Национальный парк «Русская Арктика» в Архангельской области увеличился почти на 75 тысяч кв. км благодаря присоединению островов архипелага Земля Франца-Иосифа и морских миль вокруг архипелага.

Таким образом, «Русская Арктика» стал самой крупной особо охраняемой природной территорией страны, ее площадь составляет 88 тысяч кв. км.