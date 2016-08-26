Видео дня. Внезапные учения на юге России

В Вооруженных силах России с 25 по 31 августа объявлена внезапная проверка боеготовности, которая уже успела вызвать беспокойство Пентагона, который заявил, что опасается новой волны агрессии России на востоке Украины, либо в любом другом направлении. Учения действительно масштабные - в них участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.

В Минобороны заявили, что проверка боеготовности - это всего лишь подготовка к стратегическим учениям «Кавказ 2016», которые пройдут в сентябре.

В представленное видео вошли кадры с перебазированием вертолетов армейской авиации Западного военного округа на оперативные аэродромы, выходом в море кораблей Черноморского флота, а также перегруппировкой войск — маршем бригады управления ЗВО и мотострелковой бригады Южного военного округа.