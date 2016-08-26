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26 августа 2016, 18:00

Топ новостей 26 августа

Президент россии В.Путин и Х.Клинтон
Президент россии В.Путин и Х.Клинтон

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Хиллари Клинтон назвала Владимира Путина отцом радикального национализма, Forbes рассказал о самых богатых женщинах России, а суд арестовал захватчика Сити-банка в Москве.

Клинтон назвала Путина отцом радикального национализма

Хиллари Клинтон на предвыборном митинге в Неваде назвала Владимира Путина званием «крестного отца мирового радикального национализма». По ее словам, расизм и приход к власти ультраправых сил несет опасность, а такие люди, как Дональд Трамп поддерживают политику Путина и ведет себя по отношению к России так, как ни один президент «от Трумана до Рейгана» не вел.

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

По версии журнала Forbes, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, председатель наблюдательного совета Inteco Management Елена Батурина уже в четвертый раз названа богатейшей россиянкой. Ее состояние оценили в 1,1 млрд долларов. В десятку также попали бывшая жена участника списка миллиардеров Forbes Дмитрия Рыболовлева Елена, экс-супруга Романа Абрамовича Ирина, жена миллиардера Андрея Гурьева Евгения. Супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга находится на 16-й позиции с состоянием в 125 млн долларов.

Российский газ для Белоруссии подешевеет на треть

Россия и Белоруссия вывели общую схему образования цен на газ. Минск сможет получать голубое топливо из РФ по ценам на треть ниже ранее установленных — по 100 долларов за тысячу кубометров вместо 132. По новой формуле цена на газ будет формироваться в рублях. Белорусы будут получать газ по тарифам, установленным исходя из средней цены по единой системе газоснабжения России, умноженной на повышающий коэффициент. К 2025 году страны хотят снизить этот до единицы, и белорусы будут покупать газ по той же цене, что и россияне.

Украинский Ощадбанк потребовал от России более 1 млрд долларов

 
Ощадбанк / antikor.com.ua

Украинский Ощадбанк обратился в суд с иском к России с требованием возместить его инвестиции, утраченные после воссоединения Крыма с Россией на сумму свыше 1 млрд долларов. Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года. Сумма включают в себя стоимость утраченных в Крыму активов банка, ущерб от потери бизнеса на полуострове и проценты на всю эту сумму, начисляемые в период после принятия судом решения в пользу истца и до выплаты.

Власти запретили госзакупки 23 импортных продуктов

Правительство России опубликовало список импортных продуктов, которые нельзя закупать для нужд государственных и муниципальных предприятий. Ограничение начнет действовать 3 сентября. В списке 23 наименования — переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты. Теперь их будут покупать у производителей в России и стран ЕАЭС.

Путин провел с Кадыровым ночную встречу в Кремле

Владимир Путин поздно вечером встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. Он попросил доложить, как обстоят дела в республике. В ответ Кадыров заявил, что наблюдается «хорошая динамика», отметил, что безработицы снизилась, а ситуация стала стабильной, «особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера». Он пояснил, однако, что есть вопросы, которые требуют вмешательства президента. И позвал Путина на тренировку по дзюдо.

 

Поздно ночью в Кремле завершилась моя встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Он интересовался социально - экономической ситуацией в Чечне, развитием спорта, прошедшим турниром по кикбоксингу. Я доложил, что у нас хорошие темпы в экономике. На 11,6% выросло в 1-ом полугодии промышленное производство. В сельском хозяйстве рост составил 7,4 %. В рамках импортозамещения ввели в строй молочный комплекс на 1,2 тыс дойных коров и кормовой центр на 4 тыс голов КРС. Создали 5 тыс новых рабочих мест. Приятно было сообщить, что ситуация в Чечне стабильная, достигнуты отличные результаты в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями террористического характера. Коснувшись вопроса майских указов, отметил, что поднимаем зарплату учителей, в целом находимся в «пятерке» регионов в России по  реализации требований майских указов. Я проинформировал Президента, что готовность к ному учебному году хорошая, открываем 19 новых школ на 9,6 тыс мест. Дошкольные образовательные учреждения для детей от 3-х до 7-ми лет уже доведены до 100%, нет очередей. До конца года завершаем первую программу по аварийному жилью. Около 4 тыс человек станут новосёлами. Они получат более 15 тыс квадратных метров жилья. Я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой оказать содействие в решении отдельных вопросов, имеющих для Чечни важное значение. Президент России поинтересовался, как развивается в Чечне дзюдо. Я доложил, что недавно провели чемпионат России по дзюдо. Команда нашего Клуба «Эдельвейс» имени Турпал-Али Кадырова стала чемпионом. Я пригласил Владимира Владимировича посетить Чечню, ознакомиться с спортивными достижениями, присутствовать на тренировках спортсменов. Президент РФ заявил, что с удовольствием приедет! Я искренне благодарен Президенту России за постоянное внимание к республике, помощь и поддержку в решении самых сложных, острых и злободневных задач. Также благодарен за постоянное внимание к проблемам Ислама в стране и мире. Это видят известные всему миру религиозные деятели во всех уголках планеты. #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Кремль

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 25 2016 в 4:51 PDT

Захвативший заложников в Сити-банке бизнесмен арестован до 24 октября

 
Арам Петросян, захвативший отделение "Ситибанка" в Москве. / Антон Белицкий/Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы отправил под арест до 24 октября бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении «Сити-банка». Ранее его обвинили в захвате заложников. Как отметили в СК, это преступление рассматривается как посягательство на конституционный строй РФ. Следователи уверены, что Петросян может скрыться и помешать расследованию. Бизнесмен объявил голодовку.

Семин стал главным тренером «Локомотива»

 
Юрий Семин

Юрий Семин стал новым главным тренером столичного футбольного клуба «Локомотив». «Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром"», - заявил ФК. Пока сроки, на которые заключено соглашение, не называются. Нынешний тренер Олег Пашинин останется в составе клуба.

Глава Минфина назвал «потолок» курортного сбора в России

Минфин предложил ввести в стране так называемый курортный сбор — от 50 до 100 рублей. Эту идею поддержали губернаторы Алтайского и Краснодарского краев. «Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — разрешил Владимир Путин. На какие цели пойдут деньги - непонятно, но Рамзан Кадыров уже попросил у Минфина дополнительное финансирование «Курортам Северного Кавказа», чтобы построить инфраструктуру горнолыжного курорта «Ведучи».

Высший суд Франции приостановил запрет на буркини

Госсовет Франции приостановил действие запрета на исламский купальный костюм буркини в Вильнев-Лубе. Как заявили Лига прав человека и Комитет против исламофобии во Франции, они собираются оспорить временное решение суда, запретившего ношение буркини. Этот закон был принят в 30 других городах Франции, и будет действовать до тех пор, пока его не оспорят в суде.

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