Топ новостей 26 августа

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Хиллари Клинтон назвала Владимира Путина отцом радикального национализма, Forbes рассказал о самых богатых женщинах России, а суд арестовал захватчика Сити-банка в Москве.

Хиллари Клинтон на предвыборном митинге в Неваде назвала Владимира Путина званием «крестного отца мирового радикального национализма». По ее словам, расизм и приход к власти ультраправых сил несет опасность, а такие люди, как Дональд Трамп поддерживают политику Путина и ведет себя по отношению к России так, как ни один президент «от Трумана до Рейгана» не вел.

По версии журнала Forbes, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, председатель наблюдательного совета Inteco Management Елена Батурина уже в четвертый раз названа богатейшей россиянкой. Ее состояние оценили в 1,1 млрд долларов. В десятку также попали бывшая жена участника списка миллиардеров Forbes Дмитрия Рыболовлева Елена, экс-супруга Романа Абрамовича Ирина, жена миллиардера Андрея Гурьева Евгения. Супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга находится на 16-й позиции с состоянием в 125 млн долларов.

"Я горжусь талантом своей жены!": Юрий Лужков. Гениально! — Меркури⚖ (@imerkouri) 26 августа 2016 г.

ФАКТ:проект "НТ Долина МГУ" начинала самая богатая женщина РФ Батурина,а закончит самая богатая дочь РФ Катя Путина. pic.twitter.com/hlyWTC5sCw — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 26 августа 2016 г.

Россия и Белоруссия вывели общую схему образования цен на газ. Минск сможет получать голубое топливо из РФ по ценам на треть ниже ранее установленных — по 100 долларов за тысячу кубометров вместо 132. По новой формуле цена на газ будет формироваться в рублях. Белорусы будут получать газ по тарифам, установленным исходя из средней цены по единой системе газоснабжения России, умноженной на повышающий коэффициент. К 2025 году страны хотят снизить этот до единицы, и белорусы будут покупать газ по той же цене, что и россияне.

Белоруссии дали скидку на газ 35%, а тебе в платёжку ЖКХ - увеличат — Pavel Pryanikov (@netovetz) 26 августа 2016 г.

Ощадбанк / antikor.com.ua

Украинский Ощадбанк обратился в суд с иском к России с требованием возместить его инвестиции, утраченные после воссоединения Крыма с Россией на сумму свыше 1 млрд долларов. Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года. Сумма включают в себя стоимость утраченных в Крыму активов банка, ущерб от потери бизнеса на полуострове и проценты на всю эту сумму, начисляемые в период после принятия судом решения в пользу истца и до выплаты.

Правительство России опубликовало список импортных продуктов, которые нельзя закупать для нужд государственных и муниципальных предприятий. Ограничение начнет действовать 3 сентября. В списке 23 наименования — переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, сахар, соль и другие продукты. Теперь их будут покупать у производителей в России и стран ЕАЭС.

Владимир Путин поздно вечером встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. Он попросил доложить, как обстоят дела в республике. В ответ Кадыров заявил, что наблюдается «хорошая динамика», отметил, что безработицы снизилась, а ситуация стала стабильной, «особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера». Он пояснил, однако, что есть вопросы, которые требуют вмешательства президента. И позвал Путина на тренировку по дзюдо.

Кадыров: на территории Чечни, пока бьется мое сердце, никаких сект и радикальных течений не будет pic.twitter.com/ieJvrrnPjA — НТВ (@ntvru) 26 августа 2016 г.

Арам Петросян, захвативший отделение "Ситибанка" в Москве. / Антон Белицкий/Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы отправил под арест до 24 октября бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении «Сити-банка». Ранее его обвинили в захвате заложников. Как отметили в СК, это преступление рассматривается как посягательство на конституционный строй РФ. Следователи уверены, что Петросян может скрыться и помешать расследованию. Бизнесмен объявил голодовку.

Петросян не смешной — rishikesh news (@rishikesh_news) 24 августа 2016 г.

Юрий Семин

Юрий Семин стал новым главным тренером столичного футбольного клуба «Локомотив». «Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром"», - заявил ФК. Пока сроки, на которые заключено соглашение, не называются. Нынешний тренер Олег Пашинин останется в составе клуба.

Официально: Юрий Сёмин – главный тренер «Локомотива»! С возвращением!https://t.co/zlytJlv0Uh — ФК Локомотив (@fclm_official) 26 августа 2016 г.

Минфин предложил ввести в стране так называемый курортный сбор — от 50 до 100 рублей. Эту идею поддержали губернаторы Алтайского и Краснодарского краев. «Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — разрешил Владимир Путин. На какие цели пойдут деньги - непонятно, но Рамзан Кадыров уже попросил у Минфина дополнительное финансирование «Курортам Северного Кавказа», чтобы построить инфраструктуру горнолыжного курорта «Ведучи».

Кадыров попросил у Силуанова денег на горнолыжный курорт в Чечне



Аллах денег не даёт, теперь вообще туго придётся россиянам — Загнивающий Запад (@gniloywest) 26 августа 2016 г.

Госсовет Франции приостановил действие запрета на исламский купальный костюм буркини в Вильнев-Лубе. Как заявили Лига прав человека и Комитет против исламофобии во Франции, они собираются оспорить временное решение суда, запретившего ношение буркини. Этот закон был принят в 30 других городах Франции, и будет действовать до тех пор, пока его не оспорят в суде.