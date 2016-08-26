Девочка с плеером

Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых неординарных певиц российской современности - Земфира. «Девочка созрела», - шутят поклонники в соцсетях. И правда, певице сегодня стукнуло 40 лет.

В первых рядах Земфиру поздравили коллеги по цеху - например, Владимир Шахрин из группы «Чайф».

Причем, не только из России. Видео от гитариста Queen Брайана Мэя.

Актриса Рената Литвинова, которую называют одним из самых близких Земфире людей, была лаконична в словах, но разместила необычный портрет подруги:

Земфира! С Днём Рождения!!!!!!!!!!! Zemfira! Happy Birthday!!!! #zemfira #земфира Фото опубликовано Renata (@renatalitvinovaofficiall) Авг 25 2016 в 6:54 PDT

Самый грандиозный подарок певице подготовили поклонники. Клип записывался по всей стране, а также еще в 13 странах, и монтировался из кусочков видео, подготовленных сотнями фанов.

Выход видео ознаменовал начало акции под тегом #всегдазатебя, в рамках которой поклонники делятся своими эмоциями и впечатлениями относительно творчества любимой певицы.

С Днем Рождения Земфира Толгатовна! #естьтакойдень #всегдазатебя Фото опубликовано Роман (@parkin_roman) Авг 26 2016 в 3:31 PDT

Есть и более простая, но не менее душевная версия поздравления.

А уфимские фанаты поздравили свою землячку с высоты птичьего полета.

И только Юрий Лоза отметился в своей обычной манере, назвав певицу «никакой: «Она — автор со своим видением мира, но этот мир мне неинтересен. Близко не будет звездой мировой величины. Ей технического мастерства не хватит. Там надо в ноты попадать по-другому, писать песни, основанные не на внутреннем мире и тексте, а на музыке, которой у неё не так много». Он подверг критике и «трещинки» в текстах Земы, заявив,что они непонятны обывателю.

В этом году Земфира проводит свои прощальные гастроли. Тур «Маленький человек» завершит концертную деятельность совсем не маленькой в сузыкальных масштабах звезды.

Сегодня свой 40-летний юбилей празднует Земфира. Спасибо тебе за наши лучшие депрессии. pic.twitter.com/2968yQaMSb — Тихон Игнаткин (@gdezlo) 26 августа 2016 г.

С днем рождения, Земфира!