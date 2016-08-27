Задохнулись во сне

Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе в Москве привел к гибели 17 человек. 14 погибших являются гражданами Киргизии. Такие данные приводятся в сообщении министерства иностранных дел республики. Предварительной причиной трагедии следствие считает короткое замыкание.

Возгорание в здании по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 5 началось около восьми утра в субботу, 27 августа. Площадь пожара составила около ста квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.

По данным источника в экстренных службах столицы, в здании находился склад типографской продукции ООО «Печатный экспресс». Очевидцы сообщили, что перед началом пожара не заметили ничего подозрительного — не было никаких хлопков или шумов. Пожар ликвидировали через два с половиной часа.

В спальном помещении на четвертом этаже горящего здания спасатели обнаружили тела шестнадцати человек. Комната с людьми оказалась заблокирована огнем, для доступа в нее спасателям пришлось вскрывать стену. «Все задохнулись от дыма во сне», — приводит агентство РИА Новости сообщение источника в экстренных службах города.

Спасателям также удалось вывести из здания 12 человек. Четверых из них доставили в реанимацию Института скором помощи имени Склифосовского. Затем стало известно, что одна из эвакуированных скончалась. Таким образом, число жертв достигло 17.

Позже представитель общины Киргизии в Москве Абдыгани Шакиров заявил, что большинство погибших были гражданами Киргизии, которые легально работали на этом предприятии. «Практически все погибшие — девушки в возрасте до 25 лет», — уточнил Шакиров. Одной из погибших было 16 лет. Информации о погибших мужчинах при этом не приводилось.

Один из сотрудников предприятия рассказал, что вышел с работы в 7:46 утра. Ему и нескольким другим работникам пришлось покидать помещение через окно. Они остались у здания и наблюдали за происходящим. По словам очевидца, девушки, оставшиеся на складе, звали на помощь. Другой очевидец рассказал, что ему из объятого пожаром здания звонила его беременная жена и звала на помощь.

Как выяснили сотрудники МЧС, пожар начался в пристройке, после чего огонь по шахте грузового лифта распространился на второй этаж. Также им удалось установить, что источником огня стало короткое замыкание. Предположительно, возгорание произошло от неисправного светильника.

«В качестве приоритетной версии пожара рассматривается короткое замыкание лампы. Это произошло недалеко от погрузочно-разгрузочной зоны», — рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления Юлия Иванова. Точную причину пожара предстоит определить в ходе экспертизы.

Между тем, Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи заявили, что рассматриваются различные версии возгорания, в том числе бытовая и техническая. Позже в СКР сообщили, что версия поджога не подтвердилась.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим, а также уверенность в том, что виновных в трагедии найдут и накажут.