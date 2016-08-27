Член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев приехал в Самарскую область в связи с поступающими жалобами на нарушения в ходе предвыборной кампании в регионе. 26 августа он встретился с представителями оппозиционных партий, которые баллотируются в Госдуму. Как пишет «Коммерсантъ» в ходе встречи кандидаты рассказали Лихачеву о «нарушении принципа равноправия» в доступе к СМИ, а также о вмешательстве представителей «властных структур» в избирательную кампанию, в том числе агитационную. Однако «самый сложный» разговор, признается сам Лихачев, ему предстоит с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, недавние высказывания которого обострили конфликт вокруг предприятия «АвтоВАЗагрегат». В преддверии выборов самарцы грозят выйти на улицы и собирают подписи за психиатрическое обследование главы региона.

Встреча Лихачева и Меркушкина пройдет сегодня в закрытом для СМИ режиме, будет ли поднят вопрос о поведении губернатора и его вызывающем общении с местными избирателями, не уточняется. «Знаю его настроения, качество быть лидером, но очень хочу, чтобы он в нашем вечернем разговоре услышал оценки, сигналы, причем практически всех партий», — сказал представитель ЦИК.

Предвыборная обстановка в Самарской области одна из самых негативных по стране. Каждая седьмая жалоба в ЦИК поступает из региона, которым управляет Меркушкин. Лихачев подчеркнул, что по итогам предвыборной кампании глава ЦИК Элла Памфилова даст оценку деятельности губернатора, которая в виде «очень серьезной административной накладной» будет представлена руководству страны.

Пока эксцентричному губернатору можно поставить твердый «неуд». Никогда не отличаясь излишней корректностью, на этой неделе он превзошел сам себя. 23 августа в ходе предвыборной встречи Меркушкина с жителями Комсомольского района Тольятти слово взяла работница обанкроченного завода «АвтоВАЗагрегат — подрядчика АвтоВАЗа — которая поинтересовалась, когда сотрудникам предприятия погасят долги по зарплате, на что губернатор ответил неожиданно резко.

«Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые из вас подогревают, просите у них», — сказал Меркушкин. Женщина объяснила, что когда людям почти два года не платят зарплату, они имеют право знать, в чем дело, однако губернатор был непреклонен: «Вы послушайте! Вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир! Люди без зарплат. Мы понимаем».

Посол США Джон Теффт действительно приезжал в Самару в апреле этого года. Он встречался с представителями крупнейших региональных СМИ, посетил Самарскую филармонию и встретился с представителями культуры. По данным посольства США в РФ, Тольятти Теффт не посещал.

Основным владельцем «АвтоВАЗагрегата» являлась компания «КопперБерг ЛТД», зарегистрированная в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах, но, как пишет «СП-Поволжье», неофициально собственником предприятия был московский бизнесмен Алексей Козлов, а его брат возглавлял завод. Проблемы в «АвтоВАЗагрегате начались после того, как в мае 2015 года сорвалась сделка по выкупу АвтоВАЗом производственных цехов по выпуску сидений. Тогда выяснилось, что кредиторская задолженность предприятия составляет не менее 1,37 миллиарда рублей. Летом 1400 работникам перестали выплачивать зарплату, должниками оказались не только «АвтоВАЗагрегат», но и дочерние организации «ПошивавтоВАЗагрегат», «АвтоВАЗагрегаттранс», «АвтоВАЗагрегатпласт» и «Ставропольстройсервис». Сейчас общая сумма задолженности по зарплатам на «дочках» «АвтоВАЗагрегата» составляет, по разным оценкам, от 44 миллионов до 64 миллионов рублей.

Ситуацией на предприятии заинтересовалась прокуратура. После доследственной проверки в отношении нескольких топ-менеджеров компании были возбуждены уголовные дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, из корыстной и иной личной заинтересованности» (ч.2 ст.145.1 УК).

В ближайшее время работники «АвтоВАЗагрегата» планируют выйти на очередной митинг с требование о выплате долгов по зарплате и восстановлении рабочих мест. «Люди в бедственном положении и уже просто пошли на то, что организовывают митинг. Митинг, сказали, согласован, все бумаги подписаны в мэрии. 29 августа планируем все выйти по максимуму на трассу московскую», — заявила радиостанции «Говорит Москва» одна из работниц предприятия.

На сайте Change.org была размещена петиция о психиатрическом освидетельствовании Николая Меркушкина, которую подписали более семи тысяч человек. Авторы петиции отмечают, что губернатор Самарской области не первый раз демонстрирует свою некомпетентность и «полную неадекватность» при общении с населением: «Николай Меркушкин позволяет себе не просто хамить на адекватные вопросы, а фактически посылать людей. Когда его уличают в непоследовательности и вранье, Меркушкин через пресс-службу заявляет что "слова вырваны из контекста" и "это провокация Госдепа США". Вероятно, это вызвано психическим отклонением».

Фрагменты еще одной встречи губернатора: