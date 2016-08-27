Частная компания, занимающаяся поиском затонувших сокровищ, нашла у берегов Флориды следы кораблекрушения XV века, которые, возможно, помогут уточнить историю Французской Флориды – малоизвестной и недолгой попытки французов закрепиться в этих местах.

Середина XV века стала нелегким временем для французских протестантов. В 1562 году представители могущественного рода Гизов вынудили малолетнего короля Карла IX отменить только что изданный Сен-Жерменский эдикт, разрешавший гугенотам проводить богослужения за пределами городских стен и в частных домах. Началась гражданская война, которая с кратковременными перерывами длилась до конца века, когда в 1598 году был принят Нантский эдикт о правах гугенотов.

У гугенотов имелись весомые воинские силы и авторитетные вожди: принц де Конде, адмирал Гаспар де Колиньи. Центром гугенотов стал Орлеан, который в 1562 – 1563 году католики безуспешно осаждали. При осаде погиб герцог Франсуа де Гиз, один из предводителей католических сил. В марте 1563 года в Амбуазском замке было заключено перемирие и подписан договор, гарантировавший гугенотам свободу богослужения в определенных областях. Но было понятно, что это лишь временная передышка в войне.

Поэтому Гаспар де Колиньи еще до Амбуазского мира стал искать альтернативные варианты, которые помогли бы его единоверцам навсегда избавиться от притеснений. Он решил, что гугеноты должны основать колонию в Новом Свете. Первая подобная попытка была сделана еще до начала религиозных войн во Франции. В 1555 году адмирал де Виллеганьон основал колонию Антарктическая Франции в Бразилии, на берегах той бухты, где ныне расположен город Рио-де-Жанейро. Там поселились французские и швейцарские протестанты. Но французское поселение вызвало недовольство португальцев, считавших эти территории своими. В результате в 1560 году они существенно потеснили французов, а семь лет спустя и вовсе разрушили французскую колонию.

Вторая попытка была сделана в Северной Америке. 18 февраля 1562 года по приказу де Колиньи в путь через Атлантику двинулся корабль под командованием Жана Рибо. На его борту было 150 солдат и колонистов. В мае он достиг побережья Флориды и обнаружил устье реки, которую назвал Майской. Ныне она носит название Сент-Джонс-ривер, а ее устье находится на территории крупного города Джексонвилль. Рибо воздвиг на берегу каменный обелиск, означающий притязания Франции на данную территорию, и отправился вдоль побережья на север, нанося на карту очертания берегов и устья рек. Добравшись до нынешней Южной Каролины, Рибо основал колонию и построил форт Шарльфор (на острове, который сейчас называется Пэррис-айленд). Рибо оставил в форте команду из 27 человек и отправился назад во Францию.

Жан Рибо

Судьба форта Шарльфор оказалась незавидной. Капитан Альбер де ла Пьерриа показался солдатам слишком суровым командиром, а жизнь в поселении – слишком трудной, в результате начался бунт. Капитан был убит 12 октября 1565 года. После этого пожар уничтожил большую часть построек и припасов. Оставшиеся в живых как-то сумели из подручного материала построить корабль, чтобы вернуться во Францию. Большая часть из них умерла во время плавания, но в итоге они достигли английского побережья, где были спасены.

Тем временем адмирал де Колиньи отправил в Америку вторую экспедицию. Ею командовал Рене де Лодоньер. Его корабль отправился 22 апреля 1564 года и достиг Флориды два месяца спустя. Он высадился в устье Майской реки, поднялся немного вверх по течению и основал там укрепление Форт Каролина. Именно это поселение получило у историков название Французская Флорида. Лодоньер завязал дружбу с жившим по соседству индейским племенем сатурива, относившимся к народу тимукуа. Индейцы показали ему установленную Жаном Рибо каменную колонну.

Рене де Лодоньер

Аторе, сын вождя племени сатурива, показывает Лодоньеру установленную Жаном Рибо колонну

Воины народа тимукуа

Адмирал де Колиньи планировал в скором времени отправить третью экспедицию с продовольствием и другими грузами для снабжения новой колонии. Но из-за вновь начавшейся во Франции войны ее отправление задержалось. Обитатели Форта Каролина стали испытывать затруднения с продовольствием и фактически зависели от соседей-индейцев. Часть поселенцев захватила корабль и отправилась в Карибское море, чтобы стать пиратами. Некоторые бежали из форта по суше и сумели при этом так разозлить индейцев, что они отказали французам в пище. Вскоре Лодоньеру пришлось подавлять бунт среди колонистов.

Форт Каролина на гравюре Теодора де Бри по рисунку Ле Муана де Морга

Наконец, в августе 1565 году Лодоньер сумел купить продовольствие и корабль у английского корсара Джона Хокинса. На этом корабле он собирался вернуться во Францию, но тут, наконец, пришла помощь от адмирала де Колиньи. Командовал третьей экспедицией Рибо. Он сообщил Лодоньеру, что возглавить колонию поручено ему, но предложил, чтобы Лодоньер остался и управлял Фортом Каролина совместно. Лодоньера это не устроило, и он решил вернуться во Францию.

Корабли Рибо и Лодоньера у флоридских берегов

Но уплыть Рене де Лодоньер не успел. У берегов Флориды появились испанские корабли, которыми командовал Педро Менендес де Авилес. Испания считала Флориду своей и не собиралась терпеть там французов. Менедес, только что назначенный на пост «аделантадо Флориды», получил приказ захватить французские корабли и уничтожить Форт Каролина. Дойдя до устья Майской реки, где стояли три французских корабля, Менендес объявил французам, что католиков он намерен пощадить, а еретиков-лютеран казнить без жалости. Он попытался атаковать, но ветер не дал ему войти в устье. Французские и испанские корабли немного постреляли друг в друга, но не смогли причинить противнику серьезного вреда. Тогда Менендес отошел немного к югу до ближайшей удобной гавани и 28 августа 1565 года в срочном порядке построил там на месте индейской деревни Селой укрепление Сант-Аугустин, готовясь к боевым действиям на суше.

Педро Менендес де Авилес

Жан Рибо решил нанести по испанцам удар с моря. Он оставил в форте под командованием Лодоньера только двадцать солдат. Остальных он погрузил на корабли, собираясь напасть на испанцев. Тем временем Менендес организовал марш по суше. Испанцам пришлось нелегко, так как на Флориду в это время обрушился ураган. Но они достигли цели и неожиданно атаковали Форт Каролина. Испанцы быстро сломили сопротивление французов и перебили почти всех колонистов, пощадив лишь женщин и детей. Позднее рассказывали, что некоторых пленных Менендес приказал повесить на деревьях с табличками: «Я сделал это не с французами, я сделал это с лютеранами».

Лодоньеру с примерно сорока французами удалось бежать и достичь устья реки, где стояли три корабля под командованием сына Рибо. В конце концов, Лодоньер решил не оставаться в Америке, а, получив один из кораблей, отправился назад, оказавшись в итоге на британских берегах. Среди спасшихся вместе с Лодоньером был французский художник Жак Ле Муан де Морг. Гравюры, сделанные позднее по его рисункам, позволяют нам увидеть эпизоды из истории Французской Флориды.

А флот Жана Рибо разметал тот же ураган, что мешал испанцам идти на Форт Каролина. Французские корабли отнесло на много миль к югу, туда, где сейчас город Дейтона-Бич. Все корабли затонули, а несколько сотен оставшихся в живых французов, включая и самого Рибо, были выброшены на берег. Они отправились на север по побережью и попали в руки испанцев. От пленников отделили немногих католиков, а также юных музыкантов и мальчиков, а остальных предали казни прямо на берегу. Вместе с Рибо были убиты 350 человек. Место, где это произошло, до сих пор носит испанское название Матансас, что можно перевести как «массовое убийство, резня, расправа».

Залив Матансас на современной фотографии

Карта с отмеченными на ней местами основных событий

Теперь же компания Global Marine Exploration сумела обнаружить материальные свидетельства недолгой истории Французской Флориды. На дне недалеко от мыса Канаверал удалось увидеть занесенные песком обломки двух затонувших кораблей. Среди предметов, которые нашли водолазы, есть три французских пушки, а также гранитный обелиск с гербом Франции. Клеймо на одной из пушек свидетельствует о том, что она изготовлена во время правления Генриха II (1547 – 1559). Также найдены двенадцать якорей, шлифовальный круг, боеприпасы, корабельный балласт.

Находки пока остаются на дне из-за необходимости получить от властей официальное разрешение на их подъем. Но внимание ученых они уже привлекли. Археолог Роберт Тунен из Университета Северной Флориды не скрывает радости. «Это Рождество, День Благодарения и Новый год одновременно. И 4 июля заодно. Это грандиозное событие для Флориды», – говорит он.

Пушка с затонувшего корабля

Президент Global Marine Exploration Роберт Притчетт сначала полагал, что были найдены два французских корабля, входивших в эскадру Жана Рибо. Теперь же, внимательно изучив фотографии якорей, он считает, что корабли были испанскими, а французские пушки и гранитный обелиск представляют собой трофеи, захваченные при штурме Форта Каролина. Обелиск, возможно, тот самый, что в 1562 году был установлен во время первой экспедиции Жана Рибо во Флориду.