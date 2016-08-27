В Женеве завершились переговоры Джона Керри и Сергея Лаврова, продолжавшиеся более 10 часов. Центральными темами встречи глав внешнеполитических ведомств России и США стали координация действий в Сирии, включая военные операции различных коалиций, а также ситуацию вокруг Алеппо. По словам Керри, в ходе переговоров удалось договориться о большинстве технических шагов, которые должны способствовать восстановлению перемирия и усилить гуманитарный доступ в город. Тем не менее, некоторые противоречия остаются неразрешенными. В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы: ситуация вокруг Украины и ряд двусторонних проблем.

Министр иностранных дел России Сергей Ларов и госсекретарь США Джон Керри приехали в Женеву, чтобы снова попытаться договориться о взаимодействии в Сирии. Предыдущая их встреча в Москве затянулась более чем на 12 часов. Собеседник «Коммерсанта» в российской делегации рассказал, что на этот раз в пятизвездочном отеле President Wilson встречались представители внешнеполитических ведомств, Минобороны и Пентагона. Третью сторону за столом переговоров представлял спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Детали переговоров держались в секрете, но приблизительную повестку можно было составить из точек соприкосновения и разногласий, которые стороны регулярно проговаривают. Согласование положений совместного документа, регламентирующего военные взаимодействия России и США в Сирии, — первостепенная задача дипломатов. По данным «Коммерсанта», российские военными оценивали степень готовности этого документа, как «высокую» и рассчитывали, что Лавров и Керри на встрече в Женеве поставят под ним свои подписи.

В итоге стороны признали, что переговоры в Женеве позволили сделать несколько важных шагов вперед, но фактически удалось договориться лишь об активизации двусторонних контактов военных и дипломатов двух стран. «Мы сегодня договорились интенсифицировать двусторонние контакты, которые в последние несколько недель как-то провисли, замерли. Я имею в виду и контакты между нашими представителями в Женеве, которые до недавнего времени были, по сути, повседневными, а также контакты между руководством российской базы в Хмеймиме и представителями американского командования, которые расположены в столице Иордании Аммане», — заявил Лавров на итоговой пресс-конференции.

Министр отметил, что одной из задач в Сирии является налаживание координации между российской авиацией и силами международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Пока ощутимых успехов в этом направлении достигнуть не удалось, отметил Ларов: «Задача наша состоит не в том, чтобы перестали летать те или иные участники конфликта, а в том, чтобы те, кто летают, бомбили террористов. Пока у нас координация в этом вопросе не налажена с американскими партнерами».

Керри в свою очередь подтвердил, что переговоры добавили «ясности для продвижения вперед», но решающего дипломатического прорыва так и не последовало, несмотря на то, что в последние недели велась активная работа по корректированию итогового соглашения. Госсекретарь добавил, что в ходе переговоров удалось завершить финальные технические дискуссии, которые являются прологом к соглашению о прекращении огня и предоставлении гуманитарной помощи. Обсуждение деталей в Женеве продолжат эксперты из России и США. «Мы не будем торопиться с соглашением, пока оно не будет удовлетворять нуждам сирийского народа», — сказал Керри.

Несмотря на постоянно действующую «горячую линию» между Генштабом ВС РФ и Пентагоном, США не выполнили одно из ключевых обязательств, которое заключается в том, чтобы отделить «умеренную оппозицию» от террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ), говорят российские собеседники «Коммерсанта». Для Москвы это один из главных факторов, препятствующих широкой координации в Сирии. Согласованию документа мешают также постоянно возникающие разногласия между Москвой и Вашингтоном. На прошлой неделе Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюции ООН по Ирану в связи с использованием иранского аэродрома в Хамадане для ударов по позициям боевиков. Москва эти обвинения отвергает.