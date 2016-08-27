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27 августа 2016, 20:31
«Исламское государство» курды Сирия Турция
Глеб Корепанов

Турция расчищает коридор

Операция Турции в Сирии
Операция Турции в Сирии

Операция турецких вооруженных сил в Сирии набирает обороты. Как сообщает Reuters, сегодня ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям оппозиционной сирийской группировки «Военный совет Джараблуса», расположенным в деревне Амарна к югу от города Джараблус. Эта группировка близка к «Демократическим силам Сирии», включающим в себя курдские отряды самообороны. В «Военном совете» заявляют, что удар турецких бомбардировщиков пришелся по домам местных жителей, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Турецкие военные источники агентства говорят, что самолеты нанесли удар по складам боеприпасов к югу от Джараблуса, но подробностей авиарейда раскрывать не стали. «Военный совет Джараблуса» был недавно сформирован из местных жителей с целью захвата города, который находился в руках «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Однако турецким военным, которые на этой неделе вошли на территорию Сирии, удалось первыми выбить джихадистов из Джараблуса.  

Военная трансграничная операция Турции на севере Сирии началась 24 августа. Кроме авиации, в ней задействованы танки, артиллерия и спецназ. Важная особенность военного вмешательства заключается в том, что до этого ни одно иностранное государство не предпринимало наземную операцию на территории Сирии, отмечает Milliyet. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США и российские ВКС проводят исключительно воздушные операции. На стороне Башара Асада воюют соединения Ирана, а также ливанская «Хизбалла», но они официально не признаны в качестве силы какого-либо государства.

Объявляя о начале военной операции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она направлена против «Исламского государства» и курдских сил самообороны, признанных Анкарой террористическими. Турецкие СМИ формулируют цели военной операции так: во-первых, это попытка очистить приграничный регион от ИГ, во-вторых, стремление занять на этих территориях доминирующее положение, чтобы их не захватили курдский «Демократический союз» или курдские отряды народной самообороны (YPG). Отсюда название операции «Щит Евфрата» — предотвращение укрепления позиций курдов на западе реки.

Подготовка к операции заняла несколько дней, о ней было известно едва ли не всем сторонам, участвующим в конфликте. Боевики ИГ, которые также знали о том, что турецкая армия собирается войти в Джераблус, заблаговременно покинули город. Несмотря на это, турецкие танки, тяжелая артиллерия и авиация устроили широкомасштабную операцию, не оставив шансов не сбежавшим джихадистам. Город был взят за считанные часы. Союзниками Турции в этой операции выступают силы оппозиционной Свободной сирийской армии, которые также участвовали в штурме Джераблуса. 

Сложно сказать, какой результат важнее для Анкары — вытеснение ИГ с критически важной позиции или закрепление «красной линии», за которую не смогут перейти курды, чтобы объединить контролируемые ими районы. Анкара заявляет, что турецкие военные останутся на севере Сирии до тех пор, пока ССА не возьмет под контроль ситуацию в регионе, а курды не покинут районы к западу от Евфрата.

Коридор к югу от турецкой границы, который тянется от Джераблуса к Азазу имеет для Анкары важное значение. Сейчас эти территории контролирует ИГ, освобождение коридора от джихадистов позволит обеспечить безопасность границы, но при условии, что освобожденные территории будет контролировать дружественная Турции группа. Именно поэтому для Анкары важно, чтобы этот коридор не достался PYD, поскольку в этом случае курдам удастся объединить территории и усилить свою позицию в требовании федерализации Сирии с заметной автономией курдской части. Турция намерена делать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий. Но и отдавать Асаду этот коридор Эрдоган не собирается. Отсюда значимость координации действий с ССА. 

Нынешним действиям предшествовали дипломатические усилия Турции. Сначала Анкара наладила отношения с Москвой, затем провела дополнительные переговоры с Вашингтоном, договорившись о военном сотрудничестве и координации в рамках борьбы с террористами. Как пишет Hurriet со ссылкой на военный источник, турецкое руководство планировало начать военную операцию на севере Сирии еще два года назад, но ее пришлось отложить. При этом источник ссылается  якобы имевшее место сопротивления сторонников проповедника Фетхулаха Гюлена, затем - на более очевидный факт - кризиса в отношениях с Россией. 

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