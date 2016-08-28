Президент России Владимир Путин выбрал кандидатов на должность глав Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. В обеих республиках действует система непрямых выборов руководителей. Они избираются депутатами регионального парламента из трех кандидатов, внесенных президентом, которому, в свою очередь, кандидатов предлагают партии, представленные в Госдуме или местном парламенте. Выборы в Северной Осетии и КЧР пройдут в единый день голосования 18 сентября.

В североосетинский список вошли временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров, вице-спикер парламента республики Гарий Кучиев, а также председатель комитета парламента по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева, которая может стать первой женщиной, возглавившей Северную Осетию.

Всего парламентские партии Северной Осетии смогли предложить президенту семь кандидатов на пост главы республики. Кучиева предложила «Справедливая Россия», Князеву — КПРФ, Битаров же был представлен в списках всех парламентских партий, кроме ЛДПР.

Врио главы республики Битаров был назначен после того, как 19 февраля скончался находившийся на лечении возглавлявший Северную Осетию Тамерлан Агузаров. По мнению экспертов, тот факт, что Битаров оказался у руля республики, совсем не гарантирует ему победу, и чтобы сохранить эту позицию, ему придется бороться с сильными конкурентами.

Князеву до последнего момента многие исключали из возможного списка кандидатов, которых выберет Путин. Политолог Милрад Фатуллаев напоминает, что на прошлых выборах Князева активно выступала на стороне оппозиции. В то же время, она может играть роль декоративного персонажа, оттеняющего других претендентов, создавая видимость альтернативы.

В список кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии вошли член КПРФ, председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев, зампред комитета по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин из «Патриотов России», а также врио главы республики Рашид Темрезов. Партии карачаево-черкесского парламента предложили Путину шесть кандидатов. Темрезов был включен в списки четырех из пяти партий. Он руководит республикой с 2011 года, в феврале 2016-го его полномочия истекли.

Председатель комитета по законодательству и государственному строительству регионального парламента Владимир Умалатов считает, что Темрезов имеет самые высокие шансы получить поддержку депутатов Народного собрания КЧР.

«Все три кандидатуры очень достойные, они имеют большой опыт работы, но, я думаю, самые высокие шансы получить поддержку парламента республики у врио главы КЧР Рашида Темрезова. То, что его кандидатуру внесли на рассмотрение президенту страны «Единая Россия» и еще три парламентские партии, уже говорит о многом, прежде всего, о высокой деятельности Темрезова на посту руководителя республики за предыдущие пять лет», — сказал Умалатов ТАСС.