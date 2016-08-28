Возвращение чартера

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики"». Документ опубликован на официальном сайте российского правительства.

Постановление разрешает авиаперевозчикам возобновить чартерные рейсы между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. При этом перевозчикам предписано обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении таких перевозок.

Напомним, чартеры между Россией и Турцией были отменены после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. После письма турецкого президента Реджепа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину с извинениями Путин поручил снять ограничения. Однако процесс затормозился из-за попытки военного переворота в Турции – 16 июля был даже введен временный запрет на регулярные рейсы в Турцию, однако 22 июля его сняли.

Слухи об отмене запрета на чартеры в Турцию периодически появлялись в СМИ. Еще 27 августа появились слухи о снятии запрета. Однако в российском Министерстве транспорта эту информацию назвали преждевременной. Хотя пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений внесен на рассмотрение правительства.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина выразила мнение, что отмена запрета на чартеры в Турцию уже не окажет заметного влияния: «Чартеры нужно сначала поставить, а потом — продать, что занимает до двух недель». Соответственно, чартерные рейсы в Турцию возобновятся не ранее середины сентября, а туристический сезон в Турции заканчивается уже в октябре.

Приманкой для туристов может стать дешевизна – по словам Тюриной, открытие чартерного сообщения с Турцией позволит туроператорам ощутимо снизить стоимость путевок в эту страну: «По данным туроператоров, открытие чартерного сообщения повлияет на стоимость отдыха в Турции, цены снизятся на 20-30%».

Турция до отмены чартеров была самым популярным у россиян направлением пляжного отдыха. В 2015 году в Турции побывали около 3 млн российских туристов.

Закрытие чартеров в Турцию лишило россиян возможности отдохнуть на турецких курортах, а турецкая туриндустрия понесла огромные убытки. По словам председателя Торгово-промышленной палаты Анталии Давута Четина, убытки турецкой туристической индустрии в 2016 году могут составить 12 млрд долларов, а около 80-100 тысяч человек могут лишиться работы.