Служба безопасности Армении (СБ) по запросу США задержала в аэропорту Еревана россиянина Сергей Миронова, подозреваемого в отмывании 50 тысяч долларов и незаконной передаче военных технологий. Адвокат Миронова Карен Нерсесян утверждает, что его подзащитный не имел доступа к военным технологиям. Задержанный работал начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме, в США он был лишь однажды — в 2013 году. Находясь в служебной командировке, он пробыл в штатах неделю.

«Пока мы точно не знаем, в чем его обвиняют, при задержании объявили, что он разыскивается властями США за отмывание 50 тысяч долларов и передачу каких-то технологий. В российском Интерполе нет сведений о том, что мой подзащитный находится в розыске. Очевидно, это инициатива США», — сказал Нерсесян РИА Новости.

Миронов вместе с супругой собирался провести отпуск в Армении. Сразу по прилету в аэропорт Еревана он был задержан. Юлия Миронова рассказала телеканалу «Звезда», что сотрудники Службы безопасности остановили их на паспортном контроле: «Он задержан, находится в камере предварительного заключения, а в понедельник будет суд, чтобы произвести арест и начать следствие. Хотелось бы, чтобы Россия своего гражданина забрала. Чтобы уже дома разбирались с ситуацией».

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Миронов находился в международном розыске по запросу США. Американские власти подозревают его в незаконной торговле оружием. Скорее всего, в понедельник суд решит вопрос об экстрадиции Миронова в Соединенные Штаты. Кроме того, решается вопрос о предоставлении ему защитника, поскольку московский адвокат Карен Нерсесян не может работать в Армении без аккредитации. «Орган предварительного следствия пока не направлял нам какого-либо запроса для предоставления задержанному защитника», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Палаты адвокатов Армении Цовинар Хачатрян.

В изоляторе Миронова уже посетил российский консул. В Общественной палате РФ заявили, что задержание гражданина России в Армении является нарушением международных норм. «Если есть какие-то нему претензии, они должны были сообщить в Россию и уже в соответствующие структуры и органы Российской Федерации. И требовать, чтобы по линии Интерпола осуществлялось вот это задержание на основании объективных данных», — сказала председатель комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

В российском Интерполе нет никаких сведений о Сергее Миронове. Его имя отсутствует в списке разыскиваемых персон. Госдепартамент США пока не комментирует ситуацию с задержанием россиянина. Глава пресс-службы ведомства перенаправляет журналистов к армянским властям.