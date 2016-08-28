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28 августа 2016, 20:35
история
Максим Руссо

Из истории синхронного плавания

Синхронное плавание
Синхронное плавание
Wikimedia Commons

Самое древнее описание водной хореографии встречается у римского поэта I века Марциала. Первая книга его эпиграмм, известная как «Книга зрелищ», посвящена открытию в Риме Колизея и описывает происходившие там гладиаторские бои, травли животных, а также навмахии – морские сражения, для проведения которых арена при помощи специальных труб заполнялась водой и превращалась в искусственное озеро. Современные историки обоснованно сомневаются, что такие зрелища устраивались непосредственно в Колизее, так как технически это было невозможно. Обычно навмахии устраивали на естественных водоемах или специально вырытых и заполненных водой прудах. Но Марциал в своих стихах перенес эти зрелища в Колизей.

Показывали зрителям и другие выступления на воде, например, женщин, изображавших нереид. Вот, как это описывает Марциал:

Ловко обученный хор Нереид резвился по морю,

Строем подвижным пестря лоно уступчивых вод.

То нам трезубец прямой угрожал, то изогнутый якорь,

То появлялось весло, то появлялся корабль;

Звезды лаконцев, пловцам любезные, ярко сверкали,

И раздувался большой парус у нас на глазах.

Кто ж изобрел на волнах текучих столь хитрые игры?

Иль их Фетида вела, иль научилась вести (перевод Ф. А. Петровского)

Комментаторы полагают, что «трезубец прямой», «изогнутый якорь», «весло» и «корабль» – фигуры, которые образовывали в воде тела пловцов. По крайней мере, «трезубец» (fuscina) и «якорь» (ancora) встречаются среди названий типов построения войска на суше. Видимо, они могли быть воспроизведены и в воде.

Чтобы отыскать следующий пример хореографических выступлений на воде, нам необходимо перенестись в Лондон начала XIX века, где владельцы театра Sadler's Wells Theatre оборудовали на сцене бассейн размером 90 на 45 футов (27 на 13 метров), чтобы показывать там «аквадрамы». В репертуаре были как исторические пьесы («Осада Гибралтара»), так и пьесы с мифологическими сюжетами, где зрителями показывали колесницу Нептуна, запряженную морскими конями, нереид и тритонов.

 

«Аквадрама» на сцене Sadler's Wells Theatre

В XIX веке некоторые стационарные цирки Европы также начали устраивать водные представления (Nouveau Cirque в Париже, Blackpool Tower Circus в английском Блэкпуле). На превращенных в бассейны сценах выступали пловцы, плавали лодки, устраивались фонтаны и водопады.

 

Первая афиша Blackpool Tower Circus

В викторианской Англии появляются профессиональные пловцы, которые удивляют публику разнообразными трюками. Они устраивают танцы в воде, демонстрируют кувырки, перевороты, плавают со связанными руками и ногами. Для обозначения этой профессии использовалось слово natationist. Сначала это были только мужчины, но потом среди них появились и женщины. Как говорит британский историк Дейв Дэй, это занятие дало возможность заработать на жизнь некоторому количеству представительниц рабочего класса, причем не только публичными выступления, но и в качестве учителей плавания для других женщин.

К концу XIX века занятия по «водному балету» проводились во многих клубах спортивного плавания уже среди любителей. Известно, что первые соревнования были проведены в 1891 году в Берлине. Популярность «водный балет» набирал и за океаном – в Канаде. В США его полюбили благодаря спортсменке и актрисе Аннет Келлерман, приехавшей из Австралии. На родине она занималась плаванием, была чемпионкой штата Новый Южный Уэльс, а также выступала в роли русалки в шоу, проводившихся в прозрачном бассейне, где Келлерман плавала в окружении тропических рыб.

В США она продолжила публичные выступления и стала сниматься в кино. В большинстве случаев в фильмах она представала в образе морской богини, русалки, сирены. Также она пропагандировала обтягивающие купальные костюмы. Вполне скромные по нынешним меркам, они в то время воспринимались как вызывающие. Однажды Аннет Келлерман была даже арестована за непристойный купальник.

 

Афиша фильма «Дочь Нептуна» с Аннет Келлерман

 

Аннет Келлерман в обтягивающем купальнике (1900-е годы)

Келлерман стала активным популяризаторам плавания как пути к здоровью и красоте. Ее выступления одобрял американский Красный крест, который был обеспокоен большим количеством смертей на воде. В результате в некоторых шоу стали демонстрировать приемы спасения утопающих. К 1920-м годам водная хореография распространилась в США. Ей стали обучать в многочисленных спортивных клубах, наряду с обычным плаваньем. В 1924 году в Монреале прошли первые в Северной Америке соревнования. В США они начались несколько позже, когда 27 мая 1939 года прошло соревнование между командами Колледжа Уилбура Райта и Учительского колледжа в Чикаго.

В послевоенные годы в США началась вторая волна популярности водной хореографии. Она связана с именем киноактрисы Эстер Уильямс. Она занималась и даже должна была принять участие в олимпиаде 1940 года, отмененной из-за Второй мировой войны. В области развлечений она впервые попробовала себя еще до войны, выступив в водном шоу Aquacade в Сан-Франциско. Подобно тому, как благодаря знаменитой фигуристке Сони Хени получил популярность жанр балета на льду, для Эстер Уильямс специально ставились «аквамюзиклы».

 

Афиша фильма «Русалка на миллион долларов» (1951)

Фильмы и шоу с участием Эстер Уильмс привлекали новых желающих заниматься водным балетом, а спортивные клубы и секции предоставляли им эту возможность. В начале 1930-х годов в плавательном клубе Чикагского университета работала тренером Катерина Кертис. Она начала экспериментировать с использованием музыки не только в качестве фона для «водного балета», но и как средства синхронизации движений выступающих.

 

Бассейн, в котором в 1930-е годы проводила занятия Катерина Кертис

В 1934 году подготовленная Кертис группа «Современные русалки» из шестидесяти человек с успехом выступила на Всемирной выставке в Чикаго. Именно комментируя выступления «Современных русалок», диктор Норманн Росс впервые использовал выражение «синхронное плавание». Правда, сама Катерина Кертис предпочитала термин «ритмическое плавание». В последующие годы Кертис занялась организацией командных соревнований по синхронному плаванию и составила первый свод правил для этого вида спорта. В 1936 году она выпустила книгу «Rhythmic Swimming: A Source Book of Synchronized Swimming and Water Pageantry».

Благодаря усилия Кертис в 1941 году Союз спортсменов-любителей США (Amateur Athletic Union) признал синхронное плавание видом спорта. А с 1955 года оно вошло в программу Панамериканских игр. В 1948 году показательные выступления синхронистов прошли на олимпиаде в Лондоне, а в 1984 году синхронное плавание вошло в официальную программу современных олимпиад.

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