Правительство России отменило запрет на чартерные воздушные перевозки в Турцию. Соответствующий документ сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Авиакомпании уже начали подавать заявки в Росавиацию на оформление чартеров, а эксперты прогнозируют, чем обернется снятие ограничение для российского рынка.

Глава правительства поручил принять дополнительные меры, направленные на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турцией. Авиаперевозчикам, выполняющим чартеры в эту страну, рекомендовано обеспечить дополнительные меры безопасности.

Российские авиакомпании получили телеграммы о снятии запрета на чартерные рейсы и уже начали подавать заявки в Росавиацию, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить необходимые условия для восстановления чартерных полетов в Турцию.

О намерении подать заявку уже сообщила авиакомпания Azur Air. Сейчас перевозчик ведет переговоры с туроператорами. «Чтобы подать заявление в Росавиацию, нужна заявка от туроператора на выполнение чартерного рейса», — цитирует ТАСС директора по связям с общественностью Azur Air Анастасию Матюшину. Точные даты первых рейсов станут известны не ранее вечера понедельника, добавила она.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассчитывают, что первые чартеры с российскими туристами вылетят в Турцию уже на следующей неделе. Вице-президент по транспорту АТОР Дмитрий Горин подсчитал, что на формирование первых рейсов уйдет от двух-трех дней до недели.

«Традиционно все ведущие туроператоры управляют и некоторыми авиакомпаниями. Они могут найти ресурсы самолетов, потому что с учетом сентября по некоторым направлениям количество рейсов уже сокращается, и какие-то резервы у авиакомпаний естественно есть», — сказал Горин РИА Новости.

Ранее ведущие туроператоры обещали быстро запустить чартерные рейсы, если правительство снимет запрет. В АТОР объяснили, что после снятия запрета начнется формирование полетных программ, которые будут составляться с учетом спроса на рынке.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак ожидает, что чартерные рейсы между Россией и Турцией будут полностью загружены к октябрю. С турецкой стороны, по словам Брячака, уже действуют гарантии по обеспечению безопасности.

В то же время депутат уверен, что прежнего потока Турции вернуть не удастся, поскольку российские туристы переориентировались на другие направления, в том числе на Крым и другие курорты. С этим согласен и глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. По его мнению, поток российских туристов в Турцию может восстановиться к следующему летнему сезону, но те объемы, которые были два года назад, не вернутся.

А вот глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский считает, что возобновление чартеров в Турцию не самая хорошая новость для внутреннего туризма, поскольку ослабнет нагрузка на «свою курортную базу». С другой стороны, сенатор назвал это решение позитивным в плане предоставления людям большего выбора.

Стоимость турпакетов в Турцию после снятия запретов на чартеры снизится на 20-30%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. «Нужно понимать, что это направление уже мало кого интересует, потому что там остается два месяца — сентябрь и октябрь — время, когда еще там тепло и можно купаться. А вот для Египта октябрь — это высокий сезон», — заметила Тюрина.

Чартерное авиасообщение из России в Турцию было закрыто в конце октября 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 в районе турецко-сирийской границы. В результате Россия ввела ряд санкций в отношении Анкары, включая запрет на чартеры. После того, как президент Турции принес извинения за инцидент с бомбардировщиком, российские власти сообщили о скором снятии запрета. 9 августа после встречи президентов двух стран Путин подтвердил, что чартерное сообщение между Россией и Турцией будет восстановлено в ближайшее время.