21 августа 2016 года в Сахаровском центре состоялся вечер, посвященный 25-летию победы над ГКЧП. Для многих выступавших события четверть вековой давности были одними из самых счастливых в жизни, свобода сменилась чувством несвободы, и поэтому на фоне текущих политических событий слова пессимизма и взгляда в прошлое редко перемежались словами оптимизма.

Мероприятие началось с фрагмента фильма о путче и минутой молчания в честь Виктора Усова, Ильи Кричевского и Дмитрия Комаря, погибших в тоннеле под Новым Арбатом в ночь с 20 на 21 августа 1991 года.

«Я отмечаю два существенных момента в моей жизни в профессиональной жизни и общественной», – заметил академик РАН Юрий Рыжов. – «Первый, когда мне пришлось вести горячие испытания. Мне было 25 или 26 лет, я только 2 года назад как окончил Физтех и были авральные испытания, к которым нашими начальниками были допущены лишь два инженера такого же типа как я. Один из них заболел. И потом я вспоминал этот период, когда подряд отработал 72 часа, успевая лишь иногда подремать, потом я сутки спал в Москве, потом вернулся в Жуковский и еще раз отработал 72 часа».

«Никаких высоких научных достижений. Это был штурм, когда нужно было довести дело до конца. Горячие испытания, немыслимые ни до, ни после». (В биографии академика, родившегося на 4 года раньше Юрия Гагарина, можно прочитать, что до 1958 года он сотрудничал с ЦАГИ в Жуковском, занимаясь экспериментальной и теоретической аэродинамикой ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух»).

«А второй звездный час – это то, о чем мы сегодня вспоминаем. Эти два момента являются опорой для моих старческих воспоминаний. Это свойственно старикам. А мне пора давно подвести итоги, я слишком поздно начал», – с иронией заметил Юрий Алексеевич. – «Можно рассуждать, кто выиграли и проиграл тогда, но в сегодняшнем состоянии, по-моему, проиграла страна, проиграла окончательно и народ проиграл».

Видеофрагменты некоторых выступлений

В свою очередь, Леонид Гозман также признался, что и дня него эти дни были самыми счастливыми в жизни. Он вспомнил, как встретил социолога Юрия Александровича Леваду, уже после того, как снесли памятник Дзержинского. «Ю.А. шел с совершенно счастливым лицом и сказал: «Вы знаете, впереди будет много грязи, много подлости, много поражений, но за сегодняшний день ОН рассчитался со мной за ВСЕ».

Выступивший Виктор Шейнис рассказал, как депутаты 19-20 августа ездили по военным частям и разговаривали с командирами, спрашивая их, неужели те применят силу против мирных людей и повторят путь Пиночета. «Пиночет не так уж плох», – говорили некоторые офицеры. Зато солдаты активно брали листовки, которые им раздавали демократы, и это было некоей гарантией того, что армия – с народом.

И хотя ведущий вечера Лев Пономарев пытался его прервать, Виктор Леонидович спокойно продолжал: «Я думаю, что мы не сумели вовремя и более того, спустя 25 лет, вывести уроки из того, что мы проиграли. Не тогда. Я согласен, что тогда мы выиграли. А потом нас обманули, нас обошли. Пришла к власти другая группировка. Эта группировка имеет совершенно четкий генезис. Почему, в чем тут наша вина? Почему мы сдали [власть]?»

«…Нам надо сосредоточиться на нашей вине. Она вовсе не вторична, ведь в такие моменты именно активное меньшинство оказывает решающее влияние. Нам сегодня говорят, что 85% населения Россия – за «крымнаш». Ну, не 85 или меньше – это не важно. Мне кажется, что мы недооценили две вещи. Во-первых, мы поставили всё на нашего героя [Ельцина], и он в августе 1991 года сыграл действительно выдающуюся роль. В это его заслуга. А затем наш герой, уже усталый, больной, разочаровавшийся, сдал власть той когорте людей, которая сегодня заправляет. И это наша вина, потому что надо было ставить не на героя, а создавать институты».

В середине выступления В.Л. Шейниса по залу прошел гул, что к Сахаровскому центру пришли НОДовцы. Но потом о них ничего не было слышно и, возможно, за НОДовца приняли мужчину, не нашедшего ничего лучшего как прийти на вечер с большим георгиевским бантом, сплетенным вместе с российским флагом. (Замечу, что сделать фото этого мужчины мне так и не удалось, он отказывался, мол, я такой рядовой человек, зачем меня снимать, но на видео вы можете его увидеть).

«И вторая наша вина, – продолжил Шейнис – заключается в том, что мы были заражены марксистской или псевдомарксистской идей, что главное – экономика, что, мол, давайте продвинем экономику, прорвемся к рынку, а дальше рынок даст нам демократию. Ни черта подобного! Надо было создавать политические институты [демократии]».

«И если при нашей жизни или жизни более молодых участников вечера наступит такая возможность, то не упустите момент. Потому что такие звездные часы человечества возникают очень редко и длятся очень коротко и этот момент нельзя пропустить. Здесь нельзя сделать ложный выбор», – сказал в заключение один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис.

Ирина Прохорова, как затем и Мариэтта Чудакова, внесла в собрание струю оптимизма. «Я не верю и никогда не соглашусь, что ГКЧП в итоге выиграла, как сейчас многие говорят. Мы можем перечислять многие потери и то, что мы не смогли сделать. Но может быть мы не смогли это сделать по объективным обстоятельствам? …Мы были советскими людьми и нам приходилось набираться опыта уже по ходу очень непростой ситуации. Но если мы, даже в нынешнее, весьма неприятное время, вспомним, как мы жили и какие у нас были возможности в 1985 году, то мы должны дать себе отчет, что нам многое удалось. Всё равно мы намного свободнее, чем мы были 25-27-30 лет назад. Так что многое из того, что было, ради чего люди жертвовали жизнью, судьбой, карьерой – всё-таки воплотилось. Мне хотелось бы, чтобы мы это ценили и не продолжали терять те завоевания, которые все-таки состоялись».

«..Здесь говорили о том, что ГКЧП проиграла потому что за ними не было будущего, не было проекта будущего, а на стороне демократии в тот момент как раз была идея, пусть и иллюзорно-утопическая, идея новой демократической России, идея справедливой жизни», – подчеркнула Ирина Дмитриевна. – «Я боюсь, что главная проблема нынешнего дня, что и у нас нет проекта будущего, как у и власти. У власти есть совершенно чудовищная, и я бы сказала совершенно бессмысленная идея возрождения империи, которая ни к чему хорошему привести не может. И всё {их видение] устремлено назад, к границам 1913 года и т.д. У власти нет будущего, и нет проекта будущего. Но проблема как раз не в ней, а, думаю, в нас. Почему не объединяются люди, которые хотят перемен, и чем дальше, тем больше, потому что мы пока не можем предложить им новую модель будущего. Образа будущего у нас пока тоже нет».

«В наше оправдание хочу заметить, что то, что произошло в 1991 году, было результатом мощной плодотворной работы, в течение почти 40 лет, нескольких поколений послевоенного интеллектуального сообщества», – отметила Ирина Прохорова. – «Проект будущего быстро не складывается. Новый проект будущего требует огромных усилий большого числа людей, разных сословий, профессий, но прежде всего, конечно, интеллектуального сословия. Мы вступили в этот важнейший период переформулирования демократических идей. Не отказа от них, а поиска нового политического и социального языка, который у нас отняли, он демонтирован, и отчасти, дискредитирован. Но, тем не менее, он очень долго работал».

«Прекрасные молодые люди [в России] есть, но точек сборки для них пока нет. Так что вместо того, чтобы рыдать по потерянному, давайте думать о том, какое будущее мы хотим видеть в нашей стране. Говорить о демократии легко, а что это такое? Как мы видим себя внутри этого процесса?», – задала вопрос присутствующим Ирина Дмитриевна. По её мнению, задавание таких вопросов – это позитивный импульс вперед. «Мы начинаем снова думать и работать. Я вижу это везде, я вижу пока лишь малые крупицы этого, но постепенно будет найден ответ на ряд серьезных вопросов».

«Этот праздник всё равно останется праздником, как бы его не шельмовали и не замалчивали. Ура! Поздравляю с победой над ГКЧП и давайте готовиться к новой свободе!», – заключила Ирина Прохорова под аплодисменты участников вечера.

Мариэтта Чудакова призвала всех демократов преодолеть «идиотическую привычку затаптывать собственные победы»: «Да, мы победили в августе 1991 года! И очень важно, что победило активное меньшинство, не дав повернуть историю России назад. Нас, по моим подсчетам, было у Белого дома 120 тыс. Мы не знали, что думает большинство. Мы не успели этого узнать…». Армия и спецслужбы не захотели прорубать путь к Белому дому через тела этих 120 тыс. людей.

Но сейчас «Интернет заполнен пессимизмом. Я не знаю, как [в такой обстановке] дети растут. …12-летний подросток должен знать, что он всё может, что он него, в его стране, очень многое зависит. А им с утра и до ночи внушают, что от них, [от простых людей], ничего не зависит. И нам надо показать, что активное меньшинство решает судьбы страны».

«У нас всех [защитников Белого дома] тогда было непреложное чувство, что мы все должны быть здесь», – напомнила Мариэтта Омаровна. – «И второе потрясающее чувство, никогда потом не испытанное, что вокруг меня не было ни одного незнакомого человека. Но все они были моими соотечественниками. Это чувство редко получается испытать, но тогда вокруг были соотечественники. Свои. Это что-то совершенно потрясающее!». Она рассказала, как в 7 лет (в 1945 году) ее разбудила няня и сказала: «Прыгай! Победа!». И маленькая девочка стала прыгать от восторга на кровати в ночной рубашке, поняв, что скоро домой вернутся её папа и старший брат.

«Всё у нас в руках», – уверена Мариэтта Чудакова. Она не согласилась с прозвучавшей критикой Ельцина и назвала работу первого президента России в течение 9 лет героической (и многие в зале с ней согласились). Она также выразила уверенность, что его согласие, уже больным человеком, занять пост президента во второй раз, было благом для страны. «Цемент схватывается долго, и заслуга Ельцина в том, что мы тут с вами разглагольствуем и верим, что, выйдя отсюда, нас не возьмут в наручники».

И продолжила: «Многое можно сделать сейчас. За 4-5 лет мы можем многое изменить в стране, изменить электорат, воздействуя на молодежь. Я день и ночь этим занимаюсь, оставив свою любимую историю литературы. Я езжу по всей стране, провожу лекции и блиц-викторины для молодежи. Я их, в частности, спрашиваю, в каком году началась Советская власть и в каком закончилась. Ни разу ни в одной школьной аудитории не нашлось хотя бы одного, кто бы не ответил. Несколько человек подымают руки. Это важнейшая вещь! Школьники пишут сочинения для Всероссийского конкурса библиотекарей «Время Гайдара» (о 90-х годах). И там есть номинация «Библиотекарь работает со школьниками». Библиотекари рассказывают, какие прекрасные сочинения пишут школьники. Это совершенно свободно мыслящие люди!».

В заключение вечера выступил Лев Пономарев, еще раз напомнив о трех ребятах, погибших в августе 1991 года. «Они своей гибелью спасли нас, стоявших вокруг Белого дома. Никогда нельзя о них забывать. Это они тогда спасли и демократию, и наши жизни».

«Бесспорно, главное, что было в 1991 году, что российский народ в течение 2,5 лет почувствовал вкус свободы, что он – субъект истории. …И люди готовы были защищать свободу. Все те разговоры, что россияне – рабы, это – лишь частичная правда. События 1991 года показали, что народ, почувствовавший свободу, готов её защищать. Наша задача – сохранять эти традиции и верить, что это снова будет. Мы – участники исторического процесса, …и я уверен, что свобода вновь настанет, но самое главное, чтобы не было крови».

В этой связи Лев Пономарев напомнил, что организаторы путча отсидели в СИЗО всего 2 года и были выпущены по амнистии, а те, кто поддержал ГКЧП, так и вовсе не пострадали, и сравнил это с событиями в Турции. «Из того, как закончился путч, видно, в России была тогда победа демократии, а в Турции, видимо, победила диктатура, а, может быть, и фашизм. События августа 1991 года – вершина свершившейся демократической революции и у нас есть надежда, что всё это повторится».

В заключение вечера прозвучала песни Александра Галича «Петербугский романс», написанное 23 августа 1968 года, со знаменитыми строками «Век наш пробует нас – можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь… в тот назначенный час?!» и «Капли датского короля» Булата Окуджавы и Исаака Шварца, с воодушевлением поддержанные аудиторией.