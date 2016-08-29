Эксперт: Благодаря российским атомщикам Индия увеличит мощность энергосистемы на 40%

Сегодня, 29 августа, в 11 часов 17 минут по местному времени энергоблок № 2 АЭС «Куданкулам», сооружаемой при техническом содействии Группы компаний ASE (входит в ГК «Росатом»), был включен в энергосистему Республики Индия, сообщили в пресс-службе ASE. 29 августа второй энергоблок АЭС «Куданкулам», сооружаемый при техническом содействии Росатома, был включен в энергосистему Индии. «Включение энергоблока в сеть прошло в штатном режиме, - отметил вице-президент по проектам в Южной Азии Группы компаний ASE Андрей Лебедев. - В соответствии с программой ввода завершены все этапы испытания реакторной установки на малых уровнях мощности, подтверждены проектные параметры систем и оборудования». Теперь энергоблоку предстоит пройти испытания на динамическую устойчивость на различных уровнях электрической нагрузки, а затем его выведут на 100%-ную мощность. После их завершения будут проведены 72-часовые испытания на номинальной мощности, по результатам которых будет подписан акт предварительной приемки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» индийским заказчиком.

Иван Андриевский, председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К»:

На полную мощность второй энергоблок АЭС «Куданкулам» заработает через 5-6 месяцев, в итоге Индия получит дополнительно в свою энергосистему 1000 МВт. А общий объем мощности первой очереди АЭС «Куданкулам» составит 2000 МВт. Благодаря российским атомщикам, которые успешно заканчивают работы по строительству первой очереди индийской АЭС, Индия увеличит мощность энергосистемы на 40%. Это создает огромный резерв для промышленного развития государства. Учитывая, что индийская экономика является одной из самых быстроразвивающихся в мире, наращивание энергомощностей является одной из первостепенных задач государства. При этом важно, чтобы дополнительные мощности вводились своевременно, не создавая дефицита и не тормозя развитие экономики.

Первая очередь АЭС «Куданкулам» практически завершена. Это будет способствовать стабильной работе энергосистемы на юге Индии, которая периодически испытывает дефицит энергомощностей. При этом уже сейчас Росатом готовится к строительству второй очереди АЭС – российские специалисты построят еще два энергоблока. Официально стройка начнется уже в апреле 2017 году, однако заказы на оборудование уже частично размещены. Ожидается, что уже к 2023 году АЭС «Куданкулам» удвоит свои мощности.

Очевидно, российские атомщики, с которыми индийские власти связывают масштабное развитие своей атомной программы, полностью оправдывают ожидание. Сейчас действующее соглашении РФ и Индии предусматривает совместную работу по строительству 12 энергоблоков, которые будут построены российским Росатомом. Однако соглашение предусматривает и расширение сотрудничества – Росатом может быть привлечен к реализации проектов 25 энергоблоков в Индии. Судя по этим планам, стороны настроены на долговременное плодотворное сотрудничество.