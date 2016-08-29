Региональные управления Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Центрального банка в рамках внезапной проверки Вооруженных сил России будут также проверяться на готовность к работе в условиях военного времени. Настолько масштабные учения гражданского персонала проходят в России впервые.

Территориальные органы исполнительной власти «будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», говорится в сообщении Министерства обороны. В ходе внезапной проверки выполняются мобилизационные мероприятия с призывом граждан из запаса, в частности резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте, отмечается в сообщении.

Проверка мобилизационной готовности в ЮВО. Июнь 2016. Фото: МО РФ

Во время проверки будут проходить военные сборы — из запаса призваны военнообязанные для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки, обучения по воинской учетной специальности, а также прохождения «боевого слаживания» в составе своих подразделений.

В Министерстве обороны специально обратили внимание: впервые вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России.

Памятник военным финансистам в Ярославле. 2016. Фото: Новикомбанк

Более того, планируется проверить готовность некоторых расположенных на юге России предприятий оборонно-промышленного комплекса, они должны «выполнять возложенные мобилизационные задания на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск».

Напомним, 25 августа министр обороны Сергей Шойгу объявил о крупнейшей за последние полтора года внезапной проверке боеготовности Вооруженных сил — она проводится в соответствии с решением президента Владимира Путина с 25 по 31 августа и затронет войска Южного военного округа, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

По словам Сергея Шойгу, в ходе проверки Минобороны оценит способность создания самодостаточной группировки войск на юго-западном стратегическом направлении. «В ходе перегруппировок оценить готовность Южного военного округа развернуть в сжатые сроки самодостаточные группировки войск для локализации кризисных ситуаций. Проверить возможности Западного и Центрального военных округов по наращиванию усилий на юго-западном стратегическом направлении», — поручил Шойгу на совещании с военным руководством сразу после начала проверки.

При этом в Южном военном округе уже идет активная подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2016».