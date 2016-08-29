В России проходят военные учения и масштабная проверка боеготовности войск и даже гражданских ведомств. Яркие картинки с этих мероприятий не дают россиянам забыть о милитаристской повестке, которая вот уже несколько лет не сходит с экранов телевизоров и никак не надоест политикам.

В прошедшие выходные получилось вообще хорошо: под запись телекамер подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии были высажены на побережье Крыма близ Керчи. По каналу «Звезда» был даже показан учебный бой — десант успешно смог закрепиться на берегу несмотря на «шквальный огонь неприятеля».

Учения морской пехоты. Фото: МО РФ

«Подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон "Опук" (Республика Крым), где приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Конечно, учения проходят не только в Крыму — например, морская пехота Каспийской флотилии в субботу занималась поиском и уничтожением условных незаконных вооруженных формирований на горном полигоне «Аданак» в Дагестане. «В ходе учений военнослужащие отработали задачи по скрытному выдвижению, поиску, обнаружению, блокированию и ликвидации условных НВФ на различных участках местности, преодолению минно-взрывных заграждений, захвату объекта условного противника и освобождению заложников», — рассказала пресс-служба Минобороны.

БТР морской пехоты. Фото: mil.ru

Естественно, пристальней всего за учениями следят на Украине — и не только потому, что армия использует полигоны в Крыму. Сразу после объявления масштабной проверки представитель Главного управление разведки Минобороны Украины заявил в интервью «Радіо Свобода», что российские власти могут в любой момент изменить декларируемую цель новых военных учений.

«Этот процесс направлен на демонстрацию Россией своей военной мощи, мы не исключаем, что задекларированная цель этих учений — проверить боеготовность Вооруженных сил — может быть изменена в любой момент высшим государственным руководством России», — сказал Скибицкий.

В ГУР отметили, что угроза такой проверки для Украины состоит в наращивании группировки российских войск вблизи границы. В связи с этим Сскибицкий напомнил, что в 2008 году до начала Осетинской войны проходили масштабные учения «Кавказ-2008», в 2014 году сначала мощная группировка была создана для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи — то есть прямо рядом с Крымом, а позже, летом, учения были проведены у восточной границы Украины, после чего начались бои с сепаратистами в Луганской и Донецкой областях.