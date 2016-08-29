Избирательная кампания: хроника

Кампания по выборам в Госдуму приближается к решающему этапу, однако партии продолжают делать ставку на встречи с избирателями во всех регионах страны, игнорируя при этом потенциал социальных сетей и интернет-технологий.

Члены партии «Единая Россия» пытаются укрепить свои слабые места, например, в рамках мероприятия «Зеленый щит» организовывают открытие дендрариев по всей стране, рассчитывая таким образом убедить избирателей, что вопросы экологии для ЕР входят в список приоритетных.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сфокусировался на агитации в Москве, сделав акцент на растущих расходах для родителей школьников. Глава ЛПДР отметил, что школьникам приходится носить слишком тяжелые портфели, и в качестве решения этой проблемы предложил переход на учебники с мягкой обложкой.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пытается достучаться до сердец избирателей с помощью «общественных приемных», сеть которых была организована партийными функционерами в регионах. Однако пока какой-либо активности со стороны населения в отношении этих приемных не наблюдается, во всяком случае, в СМИ данная тема не получила широкого освещения.

Члены КПРФ продолжили эксплуатировать патриотическую тему в рамках своей агитационной программы. Глава КПРФ Геннадий Зюганов встретился с детьми из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в оздоровительном комплексе «Снегири». Стоит отметить, что в других регионах члены партии КПРФ также проводили мероприятия, так или иначе связанные с событиями вокруг Украины.

«Коммунисты России» решили использовать для укрепления позиций события 25 летней давности и проводили мероприятия в честь годовщины «августовского путча».

Партия «Яблоко» решила сфокусироваться на наиболее перспективных регионах. Именно с этим связывают то, что лидеры партии Григорий Явлинский и Эмилия Слабунова накануне прибыли в Карелию. Ключевая цель поездки – поддержать одну из самых сильных команд партии. При этом «тылы» партии прикрывает подразделение – «Молодежное Яблоко». Ввиду ограниченных ресурсов партии по сравнению со «Справедливой Россией», КПРФ и «Единой Россией», «Яблоко» сделало ставку на социальную активность молодых лидеров. Такая стратегия позволяет куда более эффективно доносить до потенциальных избирателей мысль о том, что «Яблоко» - наиболее популярная среди молодежи партия, и в скором времени ее ожидает ренессанс.

В ряде регионов активность молодежного крыла партии «Яблоко» вызвала опасения у местных властей, в результате чего были предприняты попытки сорвать агитацию. Например, в городе Барнаул неизвестными лицами были демонтированы несколько баннеров партии, на что немедленно отреагировали в социальных сетях представители «Молодежного Яблока». Благодаря публикациям блогеров, проблема исчезновения баннеров оппозиционных партий вышла на федеральный уровень. Еще неделю назад СМИ писали о том, что многие партии не могут разместить свои баннеры в регионах, поскольку все «места выкуплены», сейчас же речь идет о начале «жесткой фазы» борьбы с оппозиционными партиями.

Серьезную поддержку в социальных сетях получила акция кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена совета Петербургского «Молодежного Яблока» Александры Черенько, которая разместила на «Российской общественной инициативе» петицию против закрытия «Пушкинского противотуберкулезного диспансера».

Проблема оптимизации региональных расходов в виду сокращающихся трансферов федерального бюджета серьезно беспокоит население, особенно сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

В начале мая этого года в ряде регионов, где наблюдается наиболее серьезное расхождение между доходной и расходной частями бюджета, местные власти заставили подписать сотрудников государственных учреждений согласие о переходе на новую систему перерасчета заработной платы, в результате которого они потеряли от 10% до 15% своего дохода. Именно поэтому действия молодежного крыла «Яблока», направленные на недопущение закрытия медицинских и образовательных учреждений, находят широкий отклик среди населения.

Аналитики не исключают, что именно «Яблоко» первым нащупала тему, которая может стать источником электоральной поддержки на предстоящих выборах. По их мнению, пока ни одна другая партия всерьез не касались вопросов оптимизации региональных бюджетов, от которой в первую очередь страдают образование и здравоохранение.