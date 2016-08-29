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29 августа 2016, 17:06
бизнес законотворчество МЧС пожар
Антон Быков

Бизнесу велели не шутить с огнем

Пожарный автомобиль
Пожарный автомобиль
Pixabay

Пожарным инспекторам могут разрешить приостанавливать деятельность компаний на срок до 90 суток уже за первое нарушение требований пожарной безопасности. Такое жесткое правило правительство готово ввести вместе со снижением штрафов для компаний, нарушивших требования пожарной безопасности в период действия особого пожарного режима, с 400-500 тысяч до 200-400 тысяч рублей. По данным РБК, соответствующий законопроект был одобрен правительственной комиссией 22 августа и имеет высокие шансы на прохождение в Госдуме.

Согласно действующему законодательству, пожарные инспекторы могут на три месяца закрыть компанию только за повторное нарушение конкретных противопожарных требований: к противопожарному водоснабжению, эвакуационным аварийным выходам, системам оповещения, системам противодымной защиты, первичным средствам пожаротушения и т.д. Эти наказания действуют в любой период времени. Закрытие за однократное нарушение противопожарных требований вводится впервые.

Новый законопроект предполагает также специальные наказания для индивидуальных предпринимателей. За нарушение противопожарной безопасности в обычное время ИП грозит штраф в 20-30 тысяч рублей,  а в период особого пожарного режима — штраф в 40-50 тысяч рублей или альтернативная санкция в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

 
Нарушение противопожарной безопасности / musory-net.ru

 

Особый противопожарный режим вводится решением органов государственной власти или местного самоуправления при повышенной пожарной опасности. На этот период устанавливаются дополнительные требования, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров за пределами населенных пунктов, запрет на посещение лесов и т.п. Ответственность за нарушение особого режима выше, чем за нарушение пожарной безопасности в обычное время, а пожарные инспекторы могут проводить внеплановые проверки компаний и организаций без разрешения прокуратуры.

В весенне-летний период из-за природных (лесных) и реже техногенных пожаров особый опасный режим во многих регионах действует постоянно. За последние несколько дней особый режим был введен на Среднем Урале и в Кировской области. В Сибири он начинает действовать уже с апреля. Это значит, что с принятием нового правительственного законопроекта, многие компании и индивидуальные предприниматели будут находиться под угрозой закрытия около шести месяцев в году.

Минэкономразвития обычно выступает за снижение административного давления, но и там законопроект был согласован, отмечает РБК. Официальный представитель министерства Елена Лашкина объяснила, что такая мера будет способствовать снижению риска гибели людей на пожарах, сокращению причиненного нарушениями имущественного вреда, экономии бюджетных средств всех уровней, которые выделяются на покрытие такого ущерба.  В Минэкономразвития считают, что новый закон коснется лишь узкого круга предпринимателей. Согласно статистике, на которую ссылаются в министерстве, в 2015 году по России за нарушения во время особого противопожарного режима было составлено 457 протоколов, в 2016 году — 129.

Как правило, компании проходят проверку раз в три года, включая инспекцию соблюдения правил пожарной безопасности. Но, например, в 2015 году большинство проверок бизнеса были внеплановыми, рассказали изданию в Генпрокуратуре. МЧС, в которое входит Государственный пожарный надзор, вместе с Роспотребнадзором снова стали лидерами по количеству проверок. На эти два ведомства пришлась треть от почти двух миллионов организованных инспекций: 395 тысяч проверок на счету МЧС, 266 — у Роспотребнадзора.

 
Проверка сотудником МЧС пожарной безопасности.

Предприниматели, опрошенные РБК, по-разному оценивают риски из-за нового законопроекта. Один из собеседников уверяет, что пожарные инспекторы «стали другими» и теперь не будут использовать ужесточение законодательства в своих интересах: «Сейчас я не вижу никаких рисков от этих изменений». С этим согласна и вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. По ее мнению, контролеры не смогут допустить серьезных нарушений полномочий, поскольку для закрытия предприятия им нужно будет доказать опасность и наличие угрозы, а конечное решение о закрытии должен принимать вышестоящий руководитель. В то же время предприниматели объясняют, что закрытие компании на 90 суток равносильно ее ликвидации. Нет гарантии того, что в отдельных случаях инспекторы не захотят использовать такие риски для бизнеса в своих корыстных целях.

В МЧС считают, что поправки в КоАП, который вносит законопроект, — это оптимизация, а не ужесточение административного наказания за нарушение противопожарных правил. В пресс-службе министерства «Российской газете» заявили, что информация, распространенная СМИ в связи с разработкой этого законопроекта, не до конца соответствует действительности. Предприятия, у которых выявлены нарушения пожарной безопасности, можно будет закрыть, как и прежде, только по решению суда, утверждают спасатели.

«Законопроект прошел в установленном порядке процедуру общественного обсуждения, согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, проект федерального закона направлялся Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову», — сказали в пресс-службе МЧС.

Новый законопроект приготовил и приятные сюрпризы для бизнеса. Так, сообщения местных чиновников перестанут быть поводом для внеплановых проверок компаний и организаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Органы местного самоуправления исключаются из числа субъектов, на чьи сигналы должны реагировать пожарные инспекторы. Незамедлительную проверку без согласия прокуратуры смогут инициировать организации, граждане, сотрудники пожарного надзора и СМИ. 

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