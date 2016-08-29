Англоязычные СМИ оживленно обсуждают недавние высказывания немецкого вице-канцлера Зигмара Габриэля о выходе Британии из ЕС и о проекте Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между США и ЕС. Про Британию было сказано, что ее выход из ЕС дестабилизирует блок. О партнерстве Габриэль заявил, что проект провалился, просто об этом никто не говорит.

Forbes опубликовал статью британского автора, который использовал высказывания со стороны Германии о выходе Британии из ЕС как повод, чтобы в очередной раз выразить свое неодобрение проекту европейского единства в целом. Сам по себе выход Британии – это не угроза существованию ЕС, что бы ни говорило руководство Германии. ЕС сам по себе нежизнеспособен. Чем быстрее он развалится, тем лучше будет для всей Европы. Это не исключает возможности и даже необходимости дальнейшего политического блокирования между государствами.

Автор цитирует Габриэля, который заявил, что решение Британии о выходе из блока подрывает стабильность по всему ЕС. Причем речь идет о подрыве скорее политической стабильности, нежели экономической, чего многие первоначально опасались. Автор полностью согласен с Габриэлем в том, что формально Европа сейчас не более нестабильна, чем раньше, но массовое ощущение того, что ЕС представляет собой плохую политическую сделку, растет.

Баннер с призывом голосовать за выход из ЕС на референдуме BREXIT-BREMAIN. Фото: diamond geezer

Также автор приводит слова Габриэля о том, что Британия, раз уж выходит из ЕС, не должна и дальше получать те бонусы, которые ей доставались благодаря членству. Главным бонусом, комментирует автор, была свободная торговля. Но дело в том, что выйдя из блока, Британия (как и любая другая страна на ее месте) получает возможность устанавливать двусторонние связи с большим числом экономик в мире и, соответственно, ее возможности в плане свободной торговли могут только возрасти.

Wall Street Journal, в свою очередь, заинтересовался словами Габриэля о негласном провале переговоров по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Речь идет об американской инициативе сформировать самую большую в мире зону свободной торговли. Переговоры по этому вопросу позиционировались как срочные: многие сходились на том, что надо успеть воплотить этот план в жизнь, пока у власти находится администрация нынешнего президента США Барака Обамы (то есть до января 2017 г.).

Шествие в Ганновере против создания ТТИП. Фото: Michaela

Все шло относительно гладко, несмотря на тихое недовольство многих европейских игроков, пока перспектива сделки не вызвала бурный протест среди граждан Германии, где сотни тысяч людей вышли на улицы. Параллельно с этим ЕС лишился своего главного поборника этой сделки в лице Британии, то есть поддержки этому проекту в рядах руководства стало меньше. WSJ оговаривает, что канцлер Германии Ангела Меркель с самого начала приветствовала эту трансатлантическую инициативу и тоже пытается ускорить процесс (чтобы завершить его до выборов, которые состоятся в следующем году). Однако в этом она теперь столкнулась с сильным сопротивлением.

Авторы отмечают, что процесс переговоров осложняется еще и ожиданием грядущих президентских выборов во Франции, а также тем, что ввиду планируемого выхода Британии из ЕС США теперь сами меньше заинтересованы в заключении сделки. Показательно, что оба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп дружно раскритиковали масштабные торговые проекты, в том числе недавнее соглашение между Австралией, Канадой, США и Японией об организации Транстихоокеанского партнерства.