Германия, ЕС и Трансатлантическое партнерство
Англоязычные СМИ оживленно обсуждают недавние высказывания немецкого вице-канцлера Зигмара Габриэля о выходе Британии из ЕС и о проекте Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между США и ЕС. Про Британию было сказано, что ее выход из ЕС дестабилизирует блок. О партнерстве Габриэль заявил, что проект провалился, просто об этом никто не говорит.
Forbes опубликовал статью британского автора, который использовал высказывания со стороны Германии о выходе Британии из ЕС как повод, чтобы в очередной раз выразить свое неодобрение проекту европейского единства в целом. Сам по себе выход Британии – это не угроза существованию ЕС, что бы ни говорило руководство Германии. ЕС сам по себе нежизнеспособен. Чем быстрее он развалится, тем лучше будет для всей Европы. Это не исключает возможности и даже необходимости дальнейшего политического блокирования между государствами.
Автор цитирует Габриэля, который заявил, что решение Британии о выходе из блока подрывает стабильность по всему ЕС. Причем речь идет о подрыве скорее политической стабильности, нежели экономической, чего многие первоначально опасались. Автор полностью согласен с Габриэлем в том, что формально Европа сейчас не более нестабильна, чем раньше, но массовое ощущение того, что ЕС представляет собой плохую политическую сделку, растет.
Также автор приводит слова Габриэля о том, что Британия, раз уж выходит из ЕС, не должна и дальше получать те бонусы, которые ей доставались благодаря членству. Главным бонусом, комментирует автор, была свободная торговля. Но дело в том, что выйдя из блока, Британия (как и любая другая страна на ее месте) получает возможность устанавливать двусторонние связи с большим числом экономик в мире и, соответственно, ее возможности в плане свободной торговли могут только возрасти.
Wall Street Journal, в свою очередь, заинтересовался словами Габриэля о негласном провале переговоров по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Речь идет об американской инициативе сформировать самую большую в мире зону свободной торговли. Переговоры по этому вопросу позиционировались как срочные: многие сходились на том, что надо успеть воплотить этот план в жизнь, пока у власти находится администрация нынешнего президента США Барака Обамы (то есть до января 2017 г.).
Все шло относительно гладко, несмотря на тихое недовольство многих европейских игроков, пока перспектива сделки не вызвала бурный протест среди граждан Германии, где сотни тысяч людей вышли на улицы. Параллельно с этим ЕС лишился своего главного поборника этой сделки в лице Британии, то есть поддержки этому проекту в рядах руководства стало меньше. WSJ оговаривает, что канцлер Германии Ангела Меркель с самого начала приветствовала эту трансатлантическую инициативу и тоже пытается ускорить процесс (чтобы завершить его до выборов, которые состоятся в следующем году). Однако в этом она теперь столкнулась с сильным сопротивлением.
Авторы отмечают, что процесс переговоров осложняется еще и ожиданием грядущих президентских выборов во Франции, а также тем, что ввиду планируемого выхода Британии из ЕС США теперь сами меньше заинтересованы в заключении сделки. Показательно, что оба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп дружно раскритиковали масштабные торговые проекты, в том числе недавнее соглашение между Австралией, Канадой, США и Японией об организации Транстихоокеанского партнерства.