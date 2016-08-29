О том, почему на этот раз власть не стремятся организовывать десятки избирательных участков на Украине, «Коммерсантъ» пишет в статье «Негде голосу упасть».

Для электронной приватизации предлагается создать отдельный пул операторов, утверждается в статье «Минэкономики открыло закон продаж».

О том, почему в МиГе и ГСС готовятся кадровые перестановки, можно прочитать в статье «Авиапром заходит на пересадку».

«Элитное жилье снижает бюджет»: покупатели выбирают недорогие варианты.

«Ведомости» пишут: «Министрам предписано найти виновных в срыве программ развития госкомпаний». Ответственность нужно будет установить в контрактах с руководством.

«Центробанк добился монополии на санацию банков»: акции банков будет покупать его фонд, в управлении которым будут участвовать правительство и АСВ.

«"Единая Россия" надеется на помощь соотечественников за рубежом» - партия власти обсуждает, как мобилизовать свой заграничный электорат.

«"Яндекс" хочет монетизировать сервис прогноза погоды»: среди потенциальных клиентов — агрокомпании, ритейл, строители и продавцы лекарств.

О том, как Юрий Ковальчук и его партнер получили контроль над аэропортом Симферополя, РБК пишет в статье «"Россия" расширяет ворота в Крым».

«Закрыть на всякий пожарный»: МЧС получит право приостанавливать работу бизнеса на срок до 90 суток.

На чем строят предвыборную агитацию кандидаты в Госдуму, можно почитать в статье «Не хотим держаться».

«Богатые уходят из банков»: тысячи россиян переложили деньги в управляющие компании.

«Известия» пишут: «Москва ответит на призыв Штайнмайера контролировать вооружение». Необходимость разработки нового соглашения по контролю над вооружением обусловлена «оранжевым» уровнем опасности в Европе.

«Продавать онлайн разрешат лишь сухое вино и пиво»: Минэкономразвития решило, как будет продаваться алкогольная продукция в интернете.

«Соцсеть "ВКонтакте" вводит систему денежных переводов»: функционал сервиса будет примерно таким же, как в «Одноклассниках».

«Клиенты банков стали открывать "невидимые счета"»: скрытые счета не отображаются в интернет-банке, который в прошлом году стал основной мишенью кибермошенников.

«Газета.ru» в статье «Дышите не дышите» пишет, что означает лидерство в американском прокате фильма «Не дыши».

Также издание публикует фоторепортаж о цыганских погромах в Одесской области.