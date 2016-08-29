Вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин поручили министерствам найти виновных в срыве программ развития госкомпаний, пишут «Ведомости».

Действительно, несмотря на ведение модного KPI, жизнь сразу не наладилась, а некоторые государственные компании так и остались про факту убыточными.

Самый простой способ решения проблемы — приватизация, тогда голова из-за неэффективных компаний будет болеть не у правительства, а у новых собственников. Но всякий раз находятся аргументы против продажи госсобственности: то значимость актива слишком большая, то его рыночная стоимость слишком маленькая.

Так что пока чиновники вынуждены оттачивать свои бюрократические навыки в многочисленных попытках отлаживания системы управления госкомпаниями, которых гораздо больше, чем иногда кажется.