«Транзит власти входит в повестку дня»

Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, и его лечение «потребует определенного времени». Такую информацию распространило 28 августа национальное информационное агентство УзА, ссылаясь на сообщение пресс-службы кабинета министров республики. Это первый случай, когда власти подтвердили факт ухудшения здоровья Каримова.

Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 78-летнего главы государства появились давно, однако официальные источники никакой информации не предоставляли. Официально диагноз Каримова и сейчас не назван, неофициально же говорят об инсульте.

Ислам Каримов. Июнь 2016. Фото: kremlin.ru

Информационное агентство «Фергана», источники которой также сообщали об инсульте у Каримова и о том, что в Ташкент якобы прилетели известные врачи из других стран, отметило, что не может проверить эти сообщения. Однако оно приводит мнение наблюдателей, что появление официального сообщения о здоровье президента, будучи первым за 25 лет его пребывания у власти, уже может считаться признаком того, что Каримов и в самом деле тяжело болен.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До распада СССР он в течение двух лет занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР (что, фактически, и означало пост руководителя республики).

Ислам Каримов на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 1992. Фото: World Economic Forum





Добавим, что в марте 2015 года, когда Каримов был переизбран президентом Узбекистана в очередной раз, за него, по официальным данным, проголосовали более 90% жителей страны.

По мнению политолога Аркадия Дубнова, специалиста по странам СНГ, уже очевидно, что вопрос передачи власти в Узбекистане является насущным. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что вопрос о возможном преемнике пока остается открытым, хотя вероятные кандидаты уже есть.

Аркадий Дубнов. Фото: Radio Liberty (RFE / RL)

«Случился ли прошлой ночью у Ислама Каримова инсульт или что другое настигло 78-летнего президента Узбекистана – сегодня уже ясно: узбекский правитель, возглавляющий свою страну с советских времен, находится в чрезвычайно плохом состоянии. Никогда раньше ташкентский официоз не подтверждал слухи о резком ухудшении здоровья своего патриарха, и сегодняшнее сообщение УЗА о том, что Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени», более чем красноречиво.

Станут ли достоянием публики узбекские варианты знаменитых сообщений о «дыхании Чейн-Стокса» у товарища Сталина, предшествовавших известию о смерти «вождя народов», или в Ташкенте предпочтут иной способ подготовить «город и мир» к смене вех в стране, одно кажется очевидным – транзит власти в одном из самых жестких режимов на постсоветском пространстве входит в повестку дня. Даже, если подтвердятся весьма правдоподобные слухи о высадке вчера в Ташкенте десанта лучших российских врачей во главе со знаменитым кардиохирургом Лео Бокерия, трудно предположить, что состояние здоровья Ислама Каримова удастся восстановить в ближайшее время настолько, что он сможет вернуть себе реальные рычаги власти в Узбекистане.

Вопрос, кто будет его преемником, пока остается открытым. Больше всего шансов занять ташкентский «трон» у второго лица в официальной узбекской иерархии, 59-летнего премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, возглавляющего правительство с 2003 года.

Такого мнения придерживается и главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов (Daniil Kislov), один из самых осведомленных людей о всем, что происходит в Узбекистане. Аппаратный вес Мирзияева, кроме того, определяется его близостью к президентской семье, а также поддержкой всесильного шефа Службы национальной безопасности Узбекистана(СНБ) 72-летнего Рустама Иноятова», – объяснил Аркадий Дубнов.

По его мнению, самым существенным сейчас является вопрос, каким станет Узбекистан после Каримова.

«Если власть наследует Мирзияев, то, скорее всего, Ташкенту не избежать серьезного усиления российского влияния, что вовсе не означает нового возвращения Узбекистана в лоно ОДКБ или его вступления в ЕАЭС. Это будет отвечать, скорее, интересам прагматичным, нежели политическим, наследникам Каримова нужна будет реальная поддержка и в Москве на нее не поскупятся, цена вопроса весьма велика.

Шавкат Мирзияев и Владимир Путин. Ташкент, июнь 2016. Фото: kremlin.ru

Прозападный крен нового поколения узбекской элиты при этом вовсе не исключен, но резкие повороты в настроениях не свойственны политике Ташкента, это может стать делом будущего.

Но больше всего будут ждать сигналов, предвещающих новый курс Ташкента, в соседних столицах, – Душанбе, Бишкеке и Астане, причем, кое-где, скорее, с опасением, чем с надеждой», – считает Дубнов.

Политолог подчеркивает, что в самом Узбекистане часть населения надеется на «оттепель» наподобие той, что началась в СССР после смерти Сталина, другие же полны опасений по поводу возможного прихода к власти исламских радикалов – поскольку считалось, что именно Каримов и был для них препятствием.

«В любом случае, 25-летие своей независимости Узбекистан отметит 1 сентября, кажется, впервые без своего лидера», – отметил Аркадий Дубнов.