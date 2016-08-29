Энергоблок №2 АЭС «Куданкулам» включен в энергосистему Индии

29 августа 2016 года в 11 часов 17 минут по местному времени энергоблок № 2 АЭС «Куданкулам», сооружаемой при техническом содействии Группы компаний ASE, был включен в энергосистему Республики Индия.

«Включение энергоблока в сеть прошло в штатном режиме, - отметил вице-президент по проектам в Южной Азии Группы компаний ASE Андрей Лебедев. - В соответствии с программой ввода завершены все этапы испытания реакторной установки на малых уровнях мощности, подтверждены проектные параметры систем и оборудования».

Далее наступает этап проведения испытаний энергоблока на динамическую устойчивость на различных уровнях электрической нагрузки с последующим выходом на 100% нагрузку. После их завершения будут проведены 72-х часовые испытания на номинальной мощности, по результатам которых будет подписан акт предварительной приемки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» индийским заказчиком.

По словам руководителя Группы компаний ASE Валерия Лимаренко, успешное включение в сеть второго энергоблока АЭС «Куданкулам» является очередным подтверждением компетенций Группы компаний ASE в области возведения современных атомных станций. «При подготовке к данной операции был выполнен большой объем работ по монтажу, наладке оборудования. То, что включение прошло в штатном режиме доказывает, что все работы выполнены на высоком уровне. Оборудование надежно функционирует», - подчеркнул Валерий Лимаренко. Руководитель Группы компаний ASE также отметил, что первый энергоблок АЭС «Куданкулам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1 тыс. МВт и стабильно обеспечивает энергоснабжение населения юга Индии.

В основу сооружения АЭС «Куданкулам» положен проект АО «Атомэнергопроект» с энергоблоками ВВЭР-1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Генеральный проектировщик - АО «Атомэнергопроект». Техническое содействие - АО «Атомстройэкспорт» (входит в Группу компаний ASE). Заказчик - индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ).

В настоящее время развернуты работы по проекту энергоблоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам».

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения четырех ведущих компаний отрасли: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ».

АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая более 30% глобального рынка сооружения АЭС.