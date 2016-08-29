Украина готовится к новой, уже седьмой по счету волне мобилизации, утверждает ряд российских и украинских СМИ. Официально эта информация опровергается.

О том, что министерство обороны Украины якобы разослало в военкоматы страны директивы о подготовке к немедленной мобилизации, сообщило 29 августа украинское издание «Вести». Издание ссылалось при этом на источники, близкие к минобороны.

Утверждалось, будто Киев опасается провокаций — то ли со стороны сепаратистов Донбасса, то ли со стороны российских военных в Крыму. «Руководство опасается провокации. Где она произойдет — в районе Крыма или на Донбассе, — пока не ясно», — утверждал источник издания. «Всем приказано готовиться», — привело оно слова своего источника.

В военкоматах «Вестям» эту информацию не подтвердили, заявив, что указания от властей не получали и что проводятся только плановая проверка данных контрактников, медкомиссии для них и заключении контрактов. Тем не менее, информация о срочной и секретной мобилизации, к которой якобы идет подготовка, стала распространяться.

Солдат ВСУ на фоне флага / wikipedia.org

При этом СМИ обращали внимание на то, что несколькими днями ранее, 25 августа, в российских войсках была объявлена внезапная проверка боеготовности, в рамках которой подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск и бригады морской пехоты Каспийской флотилии перебросили на полигоны в Крыму и в Краснодарском крае.

Это, добавим, не первое подобное событие в августе: ранее тыловые подразделения Черноморского флота проводили учения в Крыму.

В результате СМИ увязывали между собой российские военные учения и предполагаемую подготовку к мобилизации на Украине. Однако министр обороны Украины Степан Полторак категорически опроверг информацию о мобилизации. «Это неправда, ничего не поменялось в нашей позиции», — заявил министр в интервью информационному агентству «Интерфакс».

Министр обороны Украины Степан Полторак

Министр пояснил, что решение по мобилизации на Украине будет зависеть от текущей ситуации и что пока оно не принято.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведение мобилизации в 2016 году будет зависеть от ситуации на Донбассе. По его словам, армия надежно держит оборону на линии соприкосновения и выполняет минские соглашения, открывая ответный огонь только при необходимости.

Мобилизация на Украине в принципе возможна, однако сейчас необходимости в ней нет, так что маловероятно, чтобы страна к ней готовилась. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя сообщения СМИ о якобы готовящейся новой волне всеобщей мобилизации на Украине.

«Тут я много не прокомментирую. Петр Порошенко всегда говорил, что он как Верховный главнокомандующий имеет право объявить мобилизацию, если будет нужно. И что он это непременно сделает, если увидит такую необходимость.

Но сейчас он этой необходимости не видит. Поскольку, благодаря изменению военной политики сейчас в армии служит достаточное количество контрактников, и нужды в массовой мобилизации нет.

Готовятся ли сейчас к ней? Думаю, что нет. Возможно, российские или пророссийские СМИ сейчас поднимают эту тему, пытаясь намекнуть, что Украина готовится к какому-то наступлению. Но я, как и раньше, уверен, что Украина ни к какому наступлению не готовится. Скорее, этого не будет», — объяснил Георгий Чижов.

По мнению эксперта, украинская сторона с конца августа 2014 года никакого наступления не готовит. Такое же мнение он высказал 1 июля, когда в ряде СМИ появились сообщения о наступлении украинской армии, якобы предпринятом в районе Дебальцево.

Напомним, 29 июня в этом городе, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, после затишья начались интенсивные артиллерийские обстрелы. Чижов тогда заметил, что за ними вряд ли может стоять некий план – скорее, по его представлению, это могло быть эксцессом исполнителей.

При этом политолог подчеркнул, что от повторений подобной ситуации никто не застрахован. В то же время он сказал, что не ожидает от подобных происшествий каких-либо далеко идущих последствий.

«Не думаю, что это может привести к каким-то общеполитическим последствиям. Хотя, конечно, в плане риторики, наверно, будет использоваться», — сказал он.