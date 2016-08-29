Несмотря на продолжающийся экономический кризис, россияне в целом сохраняют достаточно позитивный настрой, причем многие оценивают как неплохое даже экономическое положение страны.

Более того, по данным Фонда «Общественное мнение», проводившего 20-21 августа опрос среди трех тысяч респондентов в 73 субъектах Российской Федерации, в августе россияне стали даже позитивнее оценивать экономическую ситуацию: если в июле в целом удовлетворительной ее называли всего 45%, то в августе уже — 49%.

Одновременно, согласно результатам опроса, доля респондентов, считающих эту ситуацию плохой, сократилась с 45% в июле до 40% в августе. При этом доля россиян, считающих ситуацию хорошей, не изменилась: и в июле, и в августе она составляла 6%.

33% респондентов решили, что ситуация в экономике не меняется, 17% - что улучшается, 41% усмотрели признаки ее ухудшения. По данным Минэкономразвития, она действительно немного ухудшается: за первые семь месяцев 2016 года ВВП сократился на 0,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

Реальная заработная плата за тот же период осталась на уровне 2015 года. Инфляция в июле составила 0,5 процента, с начала года — 3,9 процента. Однако социологи отмечают, что не только экономические показатели, и даже не они главным образом, определяют настроения граждан.

Рыбный прилавок в магазине / pixabay.com

Об этом «Полит.ру» заявил социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социально-культурных исследований в Аналитическом центре Юрия Левады («Левада-центр»).

«У этого феномена в целом выделяются три составляющих. Первая, действие которой постепенно сокращается, — это энтузиазм, вызванный присоединением Крыма. Даже не собственно самой этой акцией, а тем, что эта акция, по мнению подавляющего числа россиян, показала, что Россия вернулась на позиции великой державы.

Это очень существенно для массового сознания, для национального самосознания. Вскоре после присоединения Крыма мы регистрировали резкое улучшение оценок происходящего "по всем фронтам", то есть не только связанного с событиями на Украина или с внешней политикой, но, буквально всюду был подъем оптимизма. И в отношении экономической ситуации тогда также наблюдался взлет настроений: мол, все не так плохо, трудности не столь уж велики, и так далее.

Действие этого фактора снижается, но оно до сих пор не свелось к нулю.

Вторая составляющая — это адаптация, точнее, явление, для которого "Левада-центр" предложил свой термин "снижающая адаптация". Речь идет о том, что постепенно происходит некое примирение с существующим, снижение требований к условиям жизни, к уровню потребления. И таким образом получается, что ни фрустрации, ни агрессии, ни каких-либо еще отрицательных реакций не возникает, поскольку снижен уровень самого запроса.

Этот механизм срабатывает далеко не в первый раз — это он известен как "великое долготерпение русского народа". И, в общем, для социума, который живет не только условиях рискованного земледелия, но и рискованной социальной ситуации, которая легко может повернуться неблагоприятным для человека образом, он является формой защиты.

Бабушка и кошка у подъезда /pixabay.com

А третья составляющая — тоже своего рода адаптация, или сумма первых двух составляющих. Это адаптация к новой ситуации, в которой себя находит Россия и россияне — ситуации изоляции, ситуации противостояния с большинством прежних партнеров. И эта адаптация выглядит как отказ от прежней картины мира, той, которая существовала с 1991 года, где Россия должна была выходить в семью европейских народов, должна была становиться демократической страной.

Именно с этим когда-то были связаны надежды в том числе на улучшение благосостояния. Но сейчас эти политические аспирации исчезли, и, соответственно, надежды, о которых шла речь, тоже исчезли. Ну, а раз нет надежд — нет и разочарования», — сказал Левинсон.

Напомним, информация о росте оптимистических настроений среди россиян уже появлялась в СМИ в октябре и начале ноября. Как пояснил тогда Алексей Левинсон, люди «разделяют чувства по поводу жизни в стране и отношение к кризису», хотя и ясно понимают, что кризис налицо.

«Политическая и социальная составляющая, солидарность людей и их ощущение, что "мы все вместе" во-первых, и "мы — великая держава" во-вторых, до сих пор переживается как более существенная вещь, нежели кризисные явления. Получается, что есть картина кризиса, но не кризисного мироощущения у россиян», — объяснил он.