Видео дня. Оксимиронов против MC Жирика

«Справедливая Россия» в разгар агитации перед думскими выборами, которые пройдут в сентябре, показала очередной выпуск рэп-дебатов в виде мультфильма. На этот раз в баттле принимал участие лидер партии Сергей Миронов (или OxiMironov) против лидера ЛДПР Владимира Жириновского (с неочень благозвучным ником G-Rick MC).

В ролике оппоненты не скупятся на слова, стремясь унизить друг друга. Так, OxiMironov называет Жириновского «тамадой скандалов», и говорит, что тот «не авторитет». «Мы снизим ставки по кредитам, твой кредит доверия так низок, что народ тебе не верит, как не верю я», — декламирует он.

А G-Rick MC, будучи менее активным в критике, продолжает заниматься самопиаром. «Мы — партия обещаний реально клевых дел», — отвечает он на все претензии.