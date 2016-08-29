Новость дня

Комитет по образованию Петербурга проверят информацию о поддельно выставляемых оценках ученикам Петергофской гимназии императора Александра II после сообщения уволенного учителя Дмитрия Гущина.

«29 августа в комитет по образованию поступила информация об увольнении из ГБОУ "Петергофская гимназия императора Александра II" работавшего по совместительству учителя Дмитрия Гущина и его претензиях по поводу процедуры выставления оценок ученикам гимназии», — сообщили в пресс-службе комитета по образованию в понедельник.

Сотрудники комитета планируют провести проверку объективности выставления оценок в этой гимназии. Если будет подтвержден факт исправления отметок в классном журнале, будет оценена правомерность подобных действий.

Антиновость дня

В Башкирии в селе Байгильды Дюртюлинского района произошла драка между молодыми жителями Дюртюлинского и Кушнаренковского районов.

По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве. В результате несколько человек получили телесные повреждения и обратились за помощью к медикам. Повреждено два легковых автомобиля, принадлежащих участникам происшествия.

Непонятная новость дня

Мемориальный комплекс в местечке «Голубая дача» в Невельском районе Псковской области, установленный в память о расстрелянных здесь в годы Великой Отечественной войны двух тысячах евреев, разрушили вандалы. Неизвестные повалили на мемориале все надгробные плиты и уничтожили кусты сирени, высаженные в мае на Аллее праведников.

Разрушенные памятники мемориального комплекса / glavny.tv

Местная администрация готовит заявление в полицию по факту происшествия. Власти намерены восстановить мемориальный комплекс после того, как на месте инцидента завершатся следственные действия.

Ассорти

Комплекс услуг по принципу «одного окна» будет предоставляться в новом многофункциональном миграционном центре, который открылся в Туле, сообщила пресс-служба областного правительства. Первый действующий миграционный центр был открыт в 2015 году, его уже посетило более 19 тысяч человек.

«Самое главное в миграционном центре, что весь комплекс услуг предоставляется по принципу "одного окна". Это позволяет оформлять документы в минимальные сроки», — сказал на церемонии открытия министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Заполнение миграционных документов. / YouTube.com

В специализированном центре иностранные граждане с правом безвизового въезда в Россию смогут комплексно получить все необходимые услуги для оформления трудовых патентов. Для удобства заявителей выделена отдельная электронная очередь, обустроена зона информирования и ожидания.

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Участок федеральной трассы в объезд Кемерова введен в эксплуатацию после капитального ремонта. Протяженность отремонтированного участка от Топкинского кольца в сторону г. Ленинск-Кузнецкий — 19 км. На выполнение ремонтных работ направлено порядка 193 млн рублей.

«Капитальный ремонт объездной дороги был необходим, чтобы разгрузить транспортные артерии областного центра и уберечь их от разрушения», — заявил на открытии замгубернатора региона по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолия Лазарева.

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«Барнаульский водоканал» в 2017 году завершит строительство напорного коллектора в Барнауле за более чем 105 млн рублей. Протяженность коллектора составит 1,56 км. Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы предприятия.

Новая сеть будет повторять действующую, которая проложена более 45 лет назад. Через нее ежедневно на очистные сооружения канализации поступает более 110 куб. метров сточных вод с четырех районов города: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и частично Индустриального.