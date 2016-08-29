Тени появляются в полдень

Житель Москвы сообщил на автомобильном портале Drive2.ru, что его оштрафовали за тень от автомобиля, которая «пересекла» сплошную полосу разметки на МКАД.

«Прилетел ко мне штраф… Думаю, дай гляну, что за пироги. Открыл и вглядывался долго, чтоб понять, в чем суть. Оказывается, камеры хотят, чтобы мы платили уже и за то, что тень машины нарушает ПДД», — сообщил пользователь Евгений, который пишет под ником d2boy.

На опубликованном им снимоке с камеры фотофиксации видно, как тень от автомобиля пересекла сплошную полосу после съезда машины с внешнего кольца МКАД на Липецкую улицу. Судя по снимку, видеофиксация была произведена 25 августа в 14:53. «Прикольно, не правда ли?» — задается вопросом мужчину. Он отметил, что написал жалобу в ГИБДД.

После появления новостей о выписанном штрафе за тень московское управление ГИБДД отменило постановление в отношении владельца машины. «Фиксация нарушения ПДД тенью стала возможна в связи со сбоем в работе комплекса фото-видеофиксации», — объяснили в пресс-службе ГИБДД.

Между тем, этот случай вызвал жаркую дискуссию на сайте Drive2.ru. Помимо едких комментариев в адрес нерадивых инспекторов, которые пропустили «призрачное авто», пользователи начали рассказывать о других аналогичных случаях, которые происходили в разных российских городах.

«Он должен был быть на его месте))))забрал всю славу)))», — сообщил Павел Шаров из Москвы, который пишет под ником PalSanych33. Он также приложил снимок своей квитанции о штрафе.

Павел Шаров вспомнил про штраф за невыполнение требования остановки ТС перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, о котором раньше на drive2.ru сообщал пользователь timmkins из Челябинска.

«На фото в письме видно, что Пенка (Nissan Tiida, - прим. ред.) остановилась довольно интересно, что на мой взгляд (на МОЙ взгляд!) позволяет толковать ситуацию неоднозначно — передние колеса стоп-линию не пересекли, что отчетливо видно, а вертикальная проекция переднего бампера на асфальт пересекла, что и зафиксировала камера Одиссей. В итоге имеем штраф 800 рублей».

«Аналогично…», — сообщил lexaxX5:

Читатели Drive2.ru вспомнили о других «штрафах-привидениях», выписанных за автомобили. «А моей тете прислали уведомление из налоговой, что у нее пеня по транспортному налогу… Проблема в том, что у нее ни прав, ни машины никогда не было )))», — написала Юлия Данова (Danova).

А вот как отреагировал на новость о штрафе, выписанную за тень, координатор сообщества автолюбителей «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Смех, конечно, но сквозь слезы», — написал он на своей странице в Facebook.

«Напоминает фильм "Дикие истории"», — ответил на это сообщение Петр Шкуматов.

Хотим предупредить автомобилистов, что длина тени зависит от высоты Солнца. Самое высокое солнце бывает летом — тени короче, а низкое, соответственно, зимой — тени длиннее. Тоже самое происходит в начале и конце дня — тени длиннее, а в середине дня — короче. Летом тень может быть длиннее, чем зимой, если в качестве эталона брать вечернюю летнюю тень. Еще старики говорили: «Тень длиннее, день короче».