Топ новостей 29 августа

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о причине госпитализации президента Узбекистана, правозащитники уличили Украину в создании секретных тюрем для военнопленных, а в Кремле заявили, что Владимир Путин пропустит Генассамблею ООН.

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова рассказала, что 28 августа ему была проведена срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг. «По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», — заявила она.

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации после инсульта

Подступы к больнице заблокированы военным в радиусе нескольких км — Женни Шаден (@ShadenFM) 29 августа 2016 г.

Интересно что сообщение в фб дочери Ислама Каримова о болезни отца начинается на русском, на втором месте узбекский и затем английский. Хмм! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 29 августа 2016 г.

Заключенный / YouTube.com

Правозащитникам удалось добиться освобождения 13 человек из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины. Однако еще как минимум пятеро человек продолжают незаконно удерживаться властями Украины, в том числе двое россиян. Согласно выводам Amnesty International и Human Rights Watch, Киев, как и сепаратисты с юго-востока страны, ​прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе, а большинство задержанных находятся в харьковской тюрьме СБУ. Киев наличие таких тюрем отрицает.

.@amnesty alleges that Ukraine's SBU (KGB) running secret prisons like those seen in 1970's Argentina & Chile



pic.twitter.com/yhhB2mDUKB — Bryan MacDonald (@27khv) 29 августа 2016 г.

Сергей Миронов освобожден после суда в Ереване / svoboda.org

Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина Сергея Миронова, задержанного по запросу США. Причины такого решения суда не уточняются. Сам Миронов собрался уехать из Армении, его право покинуть страну подтвердил и адвокат. Однако в Русско-армянской ассоциации юристов «АрмРос» сообщили, что вопрос об экстрадиции Миронова в США пока не закрыт и будет решен в течение 40 дней, а до этого момента россиянин не сможет выехать из Армении.

Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина по запросу США.

Маленькая, но гордая Армения не прогнулась! pic.twitter.com/SOTyxR5sLs — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 29 августа 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин не собирается в этом году принимать участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — отметил Песков. Таким образом, Путина в делегации России заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В. Путин:

Хватит шарахаться из стороны в сторону. Пора шарахнуться назад. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 28 августа 2016 г.

Источник в украинском минобороны заявил о подготовке седьмой волны мобилизации в стране. «Руководство опасается провокации. Где она произойдет — в районе Крыма или на Донбассе, — пока не ясно. Но всем приказано готовиться к срочной мобилизации», — заявил он. Однако ми в минобороны, ни в военкоматах эту информацию не подтвердили, сообщив о плановой проверке данных контрактников.

Раненный при при нападении на пост ДПС в подмосковной Балашихе сотрудник дорожной полиции умер в больнице. Это произошло в ночь на 29 августа в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского. Полицейского звали Михаил Балакин. Он пережил серьезную операцию, но оставался в тяжелом состоянии.

Капитан полиции Балакин скончался от ран, причиненных в ходе нападения на пост ДПС в Подмосковье. Вечная память (( pic.twitter.com/7XIOEaAIWb — ★Нефритовый™ (@zapvv) 29 августа 2016 г.

Соавтор антитеррористических законов «пакета Яровой» Виктор Озеров заявил, что он обойдется сотовым операторам примерно в три млрд рублей. «Людей устрашают цифрами, кто-то уже десять триллионов насчитал. Назовите экспертов, пусть они приведут свои расчеты, как они их делают… Поэтому хватит пугать народ законом Озерова-Яровой», — возмутился Озеров.

Российские туроператоры предлагают программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки. Теперь стоимость туров будет на 20-30% ниже, чем при регулярных рейсах. В Росавиации сообщили о 15 российских авиакомпаниях, подавших заявки, которые уже работали на этом направлении ранее. Первая чартерная программа Москва-Анталия начнет работу 2 сентября и будет выполнять 5 рейсов в неделю до конца октября.

Есть две страны: в одну россиян всё ещё не пускают, в другой за 9 месяцев в терактах пострадали почти тысяча человек pic.twitter.com/ERmhCfnZ7A — Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 29 августа 2016 г.

Вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин

Вице-премьеры правительства будут добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития. Они должны выявить и также привлечь к ответственности техсотрудников ведомств, которые срывают планы. Эту миссию поручили Аркадию Дворковичу, Дмитрию Рогозину и Александру Хлопонину. В настоящее время многие госкомпании не предоставляют никакого отчета о выполнении программ.

Столичный водитель рассказал о том, что его оштрафовали за пересечение тенью его автомобиля сплошной полосы разметки на дороге. Это произошло 25 августа в районе пересечения МКАД и Липецкой улицы. Владелец авто пожаловался в ГИБДД, где ответили, что штраф будет аннулирован. В дорожной полиции недоразумение списали на сбой в работе камер.