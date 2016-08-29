Топ новостей 29 августа
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о причине госпитализации президента Узбекистана, правозащитники уличили Украину в создании секретных тюрем для военнопленных, а в Кремле заявили, что Владимир Путин пропустит Генассамблею ООН.
Дочь Каримова подтвердила его госпитализацию из-за инсульта
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова рассказала, что 28 августа ему была проведена срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг. «По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», — заявила она.
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации после инсульта— Женни Шаден (@ShadenFM) 29 августа 2016 г.
Подступы к больнице заблокированы военным в радиусе нескольких км
Интересно что сообщение в фб дочери Ислама Каримова о болезни отца начинается на русском, на втором месте узбекский и затем английский. Хмм!— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 29 августа 2016 г.
Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников «секретной тюрьмы» СБУ
Правозащитникам удалось добиться освобождения 13 человек из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины. Однако еще как минимум пятеро человек продолжают незаконно удерживаться властями Украины, в том числе двое россиян. Согласно выводам Amnesty International и Human Rights Watch, Киев, как и сепаратисты с юго-востока страны, прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе, а большинство задержанных находятся в харьковской тюрьме СБУ. Киев наличие таких тюрем отрицает.
.@amnesty alleges that Ukraine's SBU (KGB) running secret prisons like those seen in 1970's Argentina & Chile— Bryan MacDonald (@27khv) 29 августа 2016 г.
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Суд в Ереване освободил арестованного по запросу США россиянина
Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина Сергея Миронова, задержанного по запросу США. Причины такого решения суда не уточняются. Сам Миронов собрался уехать из Армении, его право покинуть страну подтвердил и адвокат. Однако в Русско-армянской ассоциации юристов «АрмРос» сообщили, что вопрос об экстрадиции Миронова в США пока не закрыт и будет решен в течение 40 дней, а до этого момента россиянин не сможет выехать из Армении.
Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина по запросу США.— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 29 августа 2016 г.
Маленькая, но гордая Армения не прогнулась! pic.twitter.com/SOTyxR5sLs
Путин пропустит Генассамблею ООН
Президент РФ Владимир Путин не собирается в этом году принимать участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — отметил Песков. Таким образом, Путина в делегации России заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В. Путин:— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 28 августа 2016 г.
Хватит шарахаться из стороны в сторону. Пора шарахнуться назад.
СМИ узнали о тайной подготовке к срочной мобилизации на Украине
Источник в украинском минобороны заявил о подготовке седьмой волны мобилизации в стране. «Руководство опасается провокации. Где она произойдет — в районе Крыма или на Донбассе, — пока не ясно. Но всем приказано готовиться к срочной мобилизации», — заявил он. Однако ми в минобороны, ни в военкоматах эту информацию не подтвердили, сообщив о плановой проверке данных контрактников.
Россия причастна к сепаратистским движениям в Украине: доказательства (видео) https://t.co/b6gR75ArcR pic.twitter.com/G9p0wVND42— Крым. Реалии (@krymrealii) 29 августа 2016 г.
Скончался раненный при нападении на пост ДПС в Балашихе полицейский
Раненный при при нападении на пост ДПС в подмосковной Балашихе сотрудник дорожной полиции умер в больнице. Это произошло в ночь на 29 августа в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского. Полицейского звали Михаил Балакин. Он пережил серьезную операцию, но оставался в тяжелом состоянии.
Капитан полиции Балакин скончался от ран, причиненных в ходе нападения на пост ДПС в Подмосковье. Вечная память (( pic.twitter.com/7XIOEaAIWb— ★Нефритовый™ (@zapvv) 29 августа 2016 г.
Озеров оценил реализацию «пакета Яровой» в 3 млрд рублей
Соавтор антитеррористических законов «пакета Яровой» Виктор Озеров заявил, что он обойдется сотовым операторам примерно в три млрд рублей. «Людей устрашают цифрами, кто-то уже десять триллионов насчитал. Назовите экспертов, пусть они приведут свои расчеты, как они их делают… Поэтому хватит пугать народ законом Озерова-Яровой», — возмутился Озеров.
Российские туроператоры предоставили первые программы отдыха в Турции
Российские туроператоры предлагают программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки. Теперь стоимость туров будет на 20-30% ниже, чем при регулярных рейсах. В Росавиации сообщили о 15 российских авиакомпаниях, подавших заявки, которые уже работали на этом направлении ранее. Первая чартерная программа Москва-Анталия начнет работу 2 сентября и будет выполнять 5 рейсов в неделю до конца октября.
Есть две страны: в одну россиян всё ещё не пускают, в другой за 9 месяцев в терактах пострадали почти тысяча человек pic.twitter.com/ERmhCfnZ7A— Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 29 августа 2016 г.
Правительство поручило найти виновных в срыве программ развития госкомпаний
Вице-премьеры правительства будут добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития. Они должны выявить и также привлечь к ответственности техсотрудников ведомств, которые срывают планы. Эту миссию поручили Аркадию Дворковичу, Дмитрию Рогозину и Александру Хлопонину. В настоящее время многие госкомпании не предоставляют никакого отчета о выполнении программ.
Московский водитель получил штраф за тень от машины
Столичный водитель рассказал о том, что его оштрафовали за пересечение тенью его автомобиля сплошной полосы разметки на дороге. Это произошло 25 августа в районе пересечения МКАД и Липецкой улицы. Владелец авто пожаловался в ГИБДД, где ответили, что штраф будет аннулирован. В дорожной полиции недоразумение списали на сбой в работе камер.