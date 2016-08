Топ новостей 29 августа

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о причине госпитализации президента Узбекистана, правозащитники уличили Украину в создании секретных тюрем для военнопленных, а в Кремле заявили, что Владимир Путин пропустит Генассамблею ООН.

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова рассказала, что 28 августа ему была проведена срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг. «По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», — заявила она.

Правозащитникам удалось добиться освобождения 13 человек из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины. Однако еще как минимум пятеро человек продолжают незаконно удерживаться властями Украины, в том числе двое россиян. Согласно выводам Amnesty International и Human Rights Watch, Киев, как и сепаратисты с юго-востока страны, ​прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе, а большинство задержанных находятся в харьковской тюрьме СБУ. Киев наличие таких тюрем отрицает.

.@amnesty alleges that Ukraine's SBU (KGB) running secret prisons like those seen in 1970's Argentina & Chile



